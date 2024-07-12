Не работал много лет из-за болезни: мужчина сорвал джекпот после того, как пережил рак

По словам Мелвина Стаббса, он не мог уснуть всю ночь из-за известия про выигрыш, ведь теперь он может помочь своей жене после того, как много лет боролся с онкологией.

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Мужчина длительное время боролся с тяжелой болезнью и жена была вынуждена несколько лет обеспечивать семью. В один момент все изменил выигрышный лотерейный билет. Об этом говорится в материале Fox8.

Речь идет про мужчину из Западной Вирджинии в Соединенных Штатах Америки по имени Мелвин Стаббс. Он много лет болел раком и в связи с этим не мог работать и приносить домой деньги.

Все изменилось в один момент, когда он перешел мост в Огайо и приобрел один из лотерейных билетов, который оказался для него судьбоносным. Спустя несколько дней оказалось, что кто-то сорвал джекпот в размере 140 тысяч долларов. Оказалось, что речь идет про Мелвина Стаббса и тот сразу пошел за выигрышем.

"Я думаю, что это благословение — выиграть. Я был очень рад этому. Я не мог уснуть в ту ночь", — делился эмоциями мужчина.

Победитель не сможет забрать все 140 тысяч долларов, ведь из выигрыша вычтут обязательные налоги, однако остаток суммы также весьма значительный — 108 800 долларов и мужчина этому рад. Деньги он попытается сохранить, чтобы помочь своей жене, которая все годы болезни помогала ему.

"Я постараюсь сохранить его и помочь своей жене, потому что я не мог работать несколько лет", — подытожил Мелвин Стаббс.

Напомним, 7 июля сообщалось, что пережившая рак пенсионерка сорвала джекпот в $5 млн. По словам Донны Осборн, она должна была лететь к родственникам, но самолет неоднократно задерживали и она передумала. В итоге по пути домой женщина приобрела судьбоносный билет.