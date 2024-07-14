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Футболки із замахом на Трампа можна замовити за $25: з'явилися вже і в Китаї

замах на Трампа футболки
Фото: X (Twitter)

Шанувальникам Дональда Трампа торговці пропонують відзначити невдалу спробу замаху купівлею футболок з фотографією, де він прокричав після замаху — "Боріться, боріться, боріться!"

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Представники бізнесу оригінально відреагували на замах американського експрезидента Дональда Трампа. І поки політологи розмірковують про те, як подія вплине на рейтинг постраждалого політика в контексті майбутніх президентських виборів у США, прихильники Трампа можуть замовити футболки з його фото після нападу. Про це повідомив телеканал Fox News.

На одязі розміщено принт з уже відомою фотографією, де Трамп зображений із закривавленим обличчям і піднятим догори кулаком, у момент, коли він прокричав тричі: "Боріться!"

Зокрема відомі творці контенту, близнюки Ходж, які підтримують політика, розмістили на сайті X фотографії футболок із коментарем: "100 % прибутку від цієї футболки йдуть на передвиборчу кампанію Трампа".

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В іншому пості на сайті X зображений чоловік у футболці з тим самим зображенням і написом: "Якщо ви прийшли за королем, вам краще не промахнутися".

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Також на одній із платформ онлайн-продажів з'явилася футболка з написом: "Шлях істинного патріота". Причому ціна за американськими мірками досить демократична — 25 доларів США.

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Ще один торговець із Флориди пропонує не тільки мерчі, а й чашки, наклейки, значки тощо із зображенням Трампа, який кричить.

Серед інших написів можна знайти слогани: "Стрільба робить мене сильнішим" і"Я ніколи не зупинюся".

Зазначимо цікавий коментар до товару, де клієнтам пропонують відзначити "невдалий замах на президента Дональда Трампа".

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Нагадаємо, 13 липня в Пенсільванії під час мітингу на експрезидента США Дональда Трампа було скоєно замах. Політик відбувся легким пораненням вуха, проте серед глядачів є один вбитий і двоє важко поранених. Стрільцем, за інформацією федеральних служб, виявився 20-річний житель Пенсільванії Томас Метью Крукс.