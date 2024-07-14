Футболки с покушением на Трампа можно заказать за $25: появились уже и в Китае

Поклонникам Дональда Трампа торговцы предлагают отметить неудавшуюся попытку покушения покупкой футболок с фотографией, где он прокричал после покушения — "Сражайтесь, сражайтесь, сражайтесь!"

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Представители бизнеса оригинально отреагировали на покушение американского экс-президента Дональда Трампа. И пока политологи размышляют о том, как событие повлияет на рейтинг пострадавшего политика в контексте предстоящих президентских выборов в США, сторонники Трампа могут заказать футболки с его фото после нападения. Об этом сообщил телеканал Fox News.

На одежде размещен принт с уже ставшей известной фотографией, где Трамп запечатлен с окровавленным лицом и поднятым вверх кулаком, в момент, когда он прокричал три раза: "Сражайтесь!"

В частности известные создатели контента, близнецы Ходж, которые поддерживают политика разместили на сайте X фотографии футболок с коментарием: "100 % прибыли от этой футболки идут на предвыборную кампанию Трампа".

В другом посте на сайте X изображен мужчина в футболке с тем же изображением и надписью: "Если вы пришли за королем, вам лучше не промахнуться".

Также на одной из платформ онлайн-продаж появилась футболка с надписью: "Путь истинного патриота". Причем цена по американским меркам довольно демократичная — 25 долларов США.

Еще один торговец из Флориды предлагает не только мерчи, но и чашки, наклейки значки и т.д. с изображением кричащего Трампа.

Среди других надписей можно найти слоганы: "Стрельба делает меня сильнее" и "Я никогда не остановлюсь".

Отметим любопытный комментарий к товару, где клиентам предлагают отметить "неудавшееся покушение на президента Дональда Трампа".

Напомним, 13 июля в Пенсильвании во время митинга на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Политик отделался легким ранением уха, однако среди зрителей есть один убитый и двое тяжело раненых. Стрелком, по информации федеральных служб, оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.