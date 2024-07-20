Упертий хлопець 16 років намагається вступити в один і той самий престижний університет (відео)

Тан Шанцзюнь продовжує намагатися вступити до навчального закладу своєї мрії. Найкращим результатом було 649 балів із 750, яких йому не вистачило.

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36-річний чоловік Тан Шанцзюнь став відомим як "найупертіша людина Китаю" після того, як 16 років поспіль складав національні вступні іспити, намагаючись вступити до престижного Університету Цінхуа. Про це пише Oddity Central.

Уперше хлопець склав гаокао, сумнозвісний складний вступний іспит до китайських коледжів, у 2009 році. Він набрав посередні 372 бали з 750. Цього виявилося занадто мало, щоб вступити до університету своєї мрії, Університету Цінхуа. Хлопець не хотів іти на компроміс, тому протягом наступних кількох років він старанно займався і складав іспит. До 2016 року його результат покращився до пристойних 625 балів — більш ніж достатньо для вступу до кількох університетів у його рідній провінції Гуаньсі, але все ще недостатньо для обраної ним спеціальності в Цінхуа. Так він і продовжував вступати, рік за роком, ігноруючи всі інші навчальні заклади, але так і не досягнувши рівня, необхідного для вступу на бажані факультети.

У 2019 році Танг досяг свого піку — 649 балів із 750. Цього було б достатньо для вступу до багатьох престижних китайських університетів, навіть до Цінхуа, але не на дві спеціальності, до яких він прагнув, — фізику та хімію. Більшість людей просто вибрали б інші варіанти, але тільки не "найупертіша людина Китаю".

Зараз чоловікові вже 36 років Фото: YouTube

На жаль, у наступні роки результати Тан Шанцзюня на гаокао погіршилися. Минулого року Танг усе-таки вирішив вступати до Центрального китайського університету на спеціальності фізики та хімії, але набрав 594 бали з 750, а на ці спеціальності набирали абітурієнтів, які набрали щонайменше 608 балів.

Цього року він складав вступні іспити до університету вже в 16-й раз. Він знову набрав понад 600 балів, але не зміг здійснити свою мрію — вивчати фізику чи хімію в найпрестижнішому університеті Китаю. Нині йому 36 років, і він поступово починає розуміти, що навіть якщо його зрештою візьмуть, шанси знайти хорошу роботу після отримання диплома невеликі, оскільки він конкуруватиме з молодими людьми.

"Він думає, що вступ до найпрестижнішого університету країни — це його квиток у життя, але є багато способів досягти успіху. Наполегливе прагнення до мети, що перевищує можливості людини, іноді призводить до невдачі", — прокоментував ситуацію Танга директор Дослідницького інституту освіти XXI століття в Китаї.

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