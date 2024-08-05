"Божевільна вартість": британців шокувала ціна монети, за яку віддали понад 7 млн (відео)

Британці розбагатіють, якщо продадуть на аукціоні дефіцитне пенні 1933 року випуску, розповів колекціонер старовинних монет. З його слів, відшукали ще не всі такі монети, тому шанс все ще лишається.

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Житель Великої Британії зможе отримати 170 тис. фунтів стерлінгів, якщо відшукає у дідусевій банці з монетами пенні, випущений у 1933 році. У світі є лише сім таких монет, одну з них продали з аукціону у 2016 році. Про те, чим особливий майже сторічний пенні, розповіли на порталі Mirror.

Журналісти звернули увагу на відео у TikTok, опубліковане користувачем з ніком Coin Collecting Wizard. Користувач цікавиться старовинними монетами, має 172 тис. прихильників та майже 1 млн вподобайок і він поділився фрагментом інтерв'ю представника аукціонного дому Baldwin&son. На записі чути, що за монету номіналом 10 пенні, випущену у 1933 році, можна отримати велику суму. Публікація з цією розповіддю отримала назву "Святий Грааль 1933 року до десяткового пенні".

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Знавець антикваріату пояснив, що має приватну колекцію монет, але пенні, про яке він розповідає — позичене. Свою колекцію він показує відвідувачем і завдяки позиченому експонату вона має велику популярність. У 2016 році відбувся аукціон, на якому 10 пенні 1933 року продали за 140 тис. фунтів стерлінгів (понад 7,3 млн гривень за курсом НБУ). Причина такої високої ціни — дуже мала кількість монет, які "зазвичай зникали в сейфах і їх більше ніколи не бачать".

На відео чути, що у світі є лише сім монет 10 пенні такої "божевільної вартості". Якщо її відшукати і водночас не натрапити на підробку, то можна розбагатіти. Монети, випущені у інші роки, також чогось коштують, але за жодну іншу британці не отримають сотні тисяч, пояснив автор.

"Є й інші дати, на які варто звернути увагу, але це ніколи не буде божевільної вартості пенні 1933 року, оскільки відомо, що їх є сім. Тож якщо ви знайдете один, вам надзвичайно пощастило. Якби ви знайшли цей пенні 1933 року, що б ви зробили насамперед?" — звернувся користувач до глядачів.

Відео з розповіддю про "Грааль нумізматів" зібрало майже 200 коментарів та понад 1 тис. вподобайок. Є коментатори, які говорять про монети інших років — 1936, 1919, 1901, 1917, 1889. Усім автор відео повідомив, що жодна з них не коштує стільки, як 1933 року. Одна людина повідомила, що колись мала таку монету, але згодом її загубила. Інші розповідали, що зберігали ледь не повну банку, але їм не повірили. Крім того, поцікавились, скільки ж дорогоцінних пенні вже відшукали: є відповідь, що шість з семи.

Курйоз в Британії - скільки пенні 1933 року відшукали Фото: Скриншот Курйоз в Британії - коментарі про дефіцитний пенні 1933 року Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше користувач TikTok, який розповів про дефіцитне пенні 1933 року, повідомив про інші монети, за які можна отримати сотні тисяч фунтів стерлінгів. На відео, присвяченому цьому питанню, він пропонує пошукати у сховках монету номіналом "2 пенси", випущену у 1983 році. З його слів, унікальність цієї монети у тому, що Королівський монетний двір змінив надпис і це суттєво підняло її ціну.

Нагадуємо, у квітні 2024 року Нацбанк України ввів у обіг унікальну монету, присвячені трагедії Чорнобиля і дикій природі, яка від цього постраждала. У червні археологи відшукали у Казахстані давньотюркську монету, випущену у VI-VIII ст.