"Безумная стоимость": британцев шокировала цена монеты, за которую отдали более 7 млн (видео)

Британцы разбогатеют, если продадут на аукционе дефицитное пенни 1933 года выпуска, рассказал коллекционер старинных монет. По его словам, отыскали еще не все такие монеты, поэтому шанс все еще остается.

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Житель Великобритании сможет получить 170 тыс. фунтов стерлингов, если отыщет в дедушкиной банке с монетами пенни, выпущенный в 1933 году. В мире есть только семь таких монет, одну из них продали с аукциона в 2016 году. О том, чем особенный почти столетний пенни, рассказали на портале Mirror.

Журналисты обратили внимание на видео в TikTok, опубликованное пользователем с ником Coin Collecting Wizard. Пользователь интересуется старинными монетами, имеет 172 тыс. поклонников и почти 1 млн лайков и он поделился фрагментом интервью представителя аукционного дома Baldwin&son. На записи слышно, что за монету номиналом 10 пенни, выпущенную в 1933 году, можно получить большую сумму. Публикация с этим рассказом получила название "Святой Грааль 1933 года до десяточного пенни".

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Знаток антиквариата объяснил, что имеет частную коллекцию монет, но пенни, о котором он рассказывает — одолженное. Свою коллекцию он показывает посетителям и благодаря одолженному экспонату она имеет большую популярность. В 2016 году состоялся аукцион, на котором 10 пенни 1933 года продали за 140 тыс. фунтов стерлингов (более 7,3 млн гривен по курсу НБУ). Причина такой высокой цены — очень малое количество монет, которые "обычно исчезали в сейфах и их больше никогда не видят".

На видео слышно, что в мире существует только семь монет 10 пенни такой "сумасшедшей стоимости". Если одну отыскать и при этом не наткнуться на подделку, то можно разбогатеть. Монеты, выпущенные в другие годы, также чего-то стоят, но ни за одну другую британцы не получат сотни тысяч, пояснил автор.

"Есть и другие даты, на которые стоит обратить внимание, но это никогда не будет сумасшедшей стоимости пенни 1933 года, поскольку известно, что их существует семь. Так что если вы найдете один, вам очень повезло. Если бы вы нашли этот пенни 1933 года, что бы вы сделали в первую очередь?" — обратился пользователь к зрителям.

Видео с рассказом о "Граале нумизматов" собрало почти 200 комментариев и более 1 тыс. лайков. Есть комментаторы, которые говорят о монетах других годов — 1936, 1919, 1901, 1917, 1889. Всем автор видео сообщил, что ни одна из них не стоит столько, как 1933 года. Один человек сообщил, что когда-то имел такую монету, но впоследствии ее потерял. Другие рассказывали, что хранили чуть ли не полную банку, но им не поверили. Кроме того, поинтересовались, сколько же драгоценных пенни уже отыскали: есть ответ, что шесть из семи.

Курьез в Британии — сколько пенни 1933 года отыскали Фото: Скриншот Курьез в Британии — комментарии о дефицитном пенни 1933 года Фото: Скриншот

Отметим, ранее пользователь TikTok, рассказавший о дефицитном пенни 1933 года, сообщил о других монетах, за которые можно получить сотни тысяч фунтов стерлингов. На видео, посвященном этому вопросу, он предлагает поискать в тайниках монету номиналом "2 пенса", выпущенную в 1983 году. По его словам, уникальность этой монеты в том, что Королевский монетный двор изменил надпись и это существенно подняло ее цену.

Напоминаем, в апреле 2024 года Нацбанк Украины ввел в обращение уникальную монету, посвященную трагедии Чернобыля и дикой природе, которая от этого пострадала. В июне археологи нашли в Казахстане древнетюркскую монету, выпущенную в VI-VIII вв.