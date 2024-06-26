Впервые в истории Казахстана: археологи нашли редкую древнетюркскую монету (фото)

Археологи обнаружили старинную монету, которая датируется серединой седьмого века. Их находка является первой найденной в Казахстане тюрко-согдийской монетой.

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В долине Когалы, Казахстан, исследователи из музея-заповедника "Танбалы" обнаружили редкий тип тюрко-согдийской монеты. Это открытие сделали во время раскопок, проведенных Международной историко-археологической экспедицией, сообщает Министерство культуры и информации Казахстана, пишет Arkeonews.

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Тюрко-согдийские монеты, которые выпускали хаканы Западно-тюркского каганата в Центральной Азии между VI и VIII веками нашей эры, отличаются своими согдийскими надписями.

Ранее известные образцы этих монет уже находили в таких регионах, как Чач, Чанян и Отрар на территории современного Узбекистана и Семиречье на территории современного Кыргызстана. Однако до сих пор ни одной такой монеты не обнаруживали в Казахстане. Некоторые из найденных монет имеют надписи на таких языках, как бактрийский, фарганский и арабский.

Фото: Kazakhstan’s Ministry of Culture and Information

Эксперты по раннесредневековой нумизматике указывают, что новонайденная монета датируется серединой седьмого века. Памятники в долине Когалы, исследованные экспедицией, отражают культуру западных тюрков, проживавших в регионе Жетису в VII-VIII веках.

Научно-реставрационная лаборатория Танбалы инициировала первые усилия по консервации этого уникального артефакта. Местность, в которой найдена монета, известна своими танбалийскими петроглифами, открытыми в 1957 году и признанными объектом Всемирного наследия в 2004 году.

Археологи задокументировали более 6100 наскальных рисунков в культурном ландшафте Аккайнара, из которых более 800 относятся к древнетюркскому периоду.

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Среди этих рисунков выделяются тамги, представляющие клановые знаки на наследственной собственности, которые датируются от раннеотюркского периода до начала XX века.

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