Рідкісний випадок: під час ярмарку у фермера вилупилося курча з 4 лапами (фото)

Гері Кааса спочатку не помітив, що у птаха дві пари лап. Курча стало головною визначною пам'яткою на сільськогосподарській виставці.

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У фермерів на прізвище Кааса зі США з яйця вилупилося курча з чотирма лапами. Про це пише Inform NNY.

На сільськогосподарській виставці Mississippi Valley Fair у штаті Айова на світ з'явилося рідкісне курча з чотирма лапами. Видання зазначає, що подібне трапляється лише в одному з десяти мільйонів випадків. Спочатку фермер Гері Кааса не помітив, що у птаха дві пари лап.

Курча стало головною визначною пам'яткою ярмарку в долині Міссісіпі.

"Він виглядав так, ніби лежав поверх іншого пташеняти, і як же я помилявся — у нього було чотири ноги. Ви не побачите різниці між ним і рештою, поки не перевернете його. У нього є додаткова пара ніг ззаду", — сказав фермер.

Спочатку фермер Гері Кааса не помітив, що у птаха дві пари лап Фото: WHBF

Гері та Мелоді Кааса виростили курчат на своїй невеликій фермі в Давенпорті, штат Айова.

Кааса і його дочка-ветеринар вважають, що курча повністю здорове і жодних ризиків для його життя немає.

"Це буде чудово, ми плануємо знову привезти його наступного року і через рік після цього, щоб показати всім, як він росте і як все відбувається", — розповів Кааса.

Поки рано говорити про те, самець це чи самка. Гері Кааса каже, що приблизно через три тижні він зможе визначити це за візерунком на пір'ї. За його словами, тоді ж вони, можливо, вирішать дати їй ім'я — хоча, можливо, у них уже є якісь думки щодо цього.

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