"Абсолютна мрія": жінка показала, як із вантажного контейнера зробити затишне житло

Пейдж Міллс орендує землю, на якій розмістила вантажний контейнер. Вона також розповіла, що з часом планує здати крихітний будинок в оренду, адже його можна легко перевозити на вантажівці.

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Мешканка крихітного будиночка, австралійка Пейдж Міллс, показала своє житло, зроблене з переробленого вантажного контейнера. Відповідне відео дівчина опублікувала в TikTok.

Австралійка продемонструвала різні особливості свого бюджетного житла, зокрема простору ванну кімнату. Пейдж пояснила, що після купівлі контейнера вона витратила на перебудову загалом 15 000 фунтів стерлінгів.

"Я виписала деякі речі задешево з ринку на Facebook, але також витратилася на деякі речі дорожче", — сказала вона.

Жінка також змогла встановити в будинку сантехніку, побудувавши повноцінну ванну і кухню. Пейдж зазначила, що її ванна кімната була такого ж розміру, як у її мами в її звичайному будинку. Вона додала великі скляні двері, які дозволили проникати в житло великій кількості природного світла. Пейдж також вирізала велике кругле вікно в кінці контейнера, де розмістила своє ліжко. Вона описала його як одну зі своїх "найбільших фінансових витрат".

Пейдж спорудила власний каркас для ліжка, що дало змогу розмістити в невеликому просторі додаткові речі.

Пейдж Міллс провела екскурсію будинком для своїх глядачів Фото: TikTok

Австралійка додала, що орендує землю, на якій розмістила вантажний контейнер. Вона також розповіла, що згодом планує здати крихітний будинок в оренду і спроєктувала його таким чином, щоб його можна було легко перевозити на вантажівці.

Користувачі TikTok були вражені перетворенням контейнера на розкішне і сучасне житло.

"О, вау! Це приголомшливо. Набагато менш химерна версія цього була б моєю абсолютною мрією", "Я дійсно хочу зробити це коли-небудь. Мені не потрібна іпотека на будинок і землю, тільки земля, щоб побудувати на ній щось своє", "Те, що телевізор можна розгорнути в будь-який бік, — блискуча ідея", "Ти просто приголомшлива дівчина. Молодець. Виглядає феноменально", "Приголомшливо, я б 100% купила таку, якби могла", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік понад 60 років нічого не змінює в будинку заради "щасливих" спогадів. Даг Бетел розповів про щасливі моменти свого життя. Щоб зберегти ці спогади, він ніколи нічого не переробляв у будинку своїх батьків, у якому зараз живе разом із сестрою.

Також стало відомо, що звичайний на вигляд будинок викликає у людей занепокоєння через скляну ванну кімнату. Агенти з нерухомості описали "скляний санвузол" як один із ключових атрибутів житла, який було перероблено відповідно до високих технічних характеристик і оздоблення, щоб зробити його більш особливим.