"Абсолютная мечта": женщина показала, как из грузового контейнера сделать уютное жилье

Пейдж Миллс арендует землю, на которой разместила грузовой контейнер. Она также рассказала, что со временем планирует сдать крошечный дом в аренду, ведь его можно легко перевозить на грузовике.

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Жительница крохотного домика, австралийка Пейдж Миллс, показала свое жилье, сделанное из переделанного грузового контейнера. Соответсвующее видео девушка опубликовала в TikTok.

Австралийка продемонстрировала различные особенности своего бюджетного жилища, в том числе просторную ванную комнату. Пейдж объяснила, что после покупки контейнера она потратила на перестройку в общей сложности 15 000 фунтов стерлингов.

"Я выписала некоторые вещи по дешевке с рынка на Facebook, но также потратилась на некоторые вещи подороже", — сказала она.

Женщина также смогла установить в доме сантехнику, построив полноценную ванную и кухню. Пейдж отметила, что ее ванная комната была такого же размера, как у ее мамы в ее обычно доме. Она добавила большие стеклянные двери, которые позволили проникать в жилье большому количеству естественного света. Пейдж также вырезала большое круглое окно в конце контейнера, где разместила свою кровать. Она описала его как одну из своих "самых больших финансовых трат".

Пейдж также соорудила собственный каркас для кровати, что позволило разместить в небольшом пространстве дополнительные вещи.

Пейдж Миллс провела экскурсию по дому для своих зрителей Фото: TikTok

Австралийка добавила, что арендует землю, на которой разместила грузовой контейнер. Она также рассказала, что со временем планирует сдать крошечный дом в аренду и спроектировала его таким образом, чтобы его можно было легко перевозить на грузовике.

Пользователи TikTok были поражены преображением контейнера в роскошное и современное жилье.

"О, вау! Это потрясающе. Гораздо менее причудливая версия этого была бы моей абсолютной мечтой", "Я действительно хочу сделать это когда-нибудь. Мне не нужна ипотека на дом и землю, только земля, чтобы построить на ней что-то свое", "То, что телевизор можно развернуть в любую сторону, — блестящая идея", "Ты просто потрясающая девушка. Молодец. Выглядит феноменально", "Потрясающе, я бы 100% купила такую, если бы могла", — писали они.

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