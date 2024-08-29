Пасажири круїзного лайнера вже 3 місяці не можуть вирушити в подорож (фото)

"Корабель мрії" мав вирушити в перший етап трирічного круїзу 30 травня, але через проблеми з кермом і коробкою передач він досі не покинув док.

Related video

Пасажири навколосвітнього круїзу отримують максимум користі з неприємної ситуації, після того як їхнє судно Odyssey застрягло в Белфасті на три місяці. Про це пише Metro.

"Корабель мрії" компанії Villa Vie Residences мав вирушити в перший етап трирічного круїзу 30 травня, але через проблеми з кермом і коробкою передач він досі не покинув док у Північній Ірландії. Пасажири круїзу, деякі з яких забронювали каюти на кілька років наперед, були змушені зробити Белфаст своєю домівкою на час очікування ремонту судна. Вдень їм дозволено проводити час на кораблі, але вечорами вони повинні сходити з нього, а для доставки їх у готелі та інші місця проживання пускають рейсові автобуси.

Це пов'язано з тим, що багато пасажирів оплачують каюту за добовим тарифом.

Пасажирів пускають прогулятися кораблем удень Фото: Villa Vie Residences

Холлі Хеннессі, родом із Флориди (США), зробила Odyssey майже своїм домом. Жінка проводить час на кораблі разом зі своїм домашнім котом на прізвисько Капітан.

"Ми можемо провести весь день на борту судна, адже вони надають автобуси для посадки й висадки. Ми можемо їсти всі страви, і в них навіть є фільми та розважальні ігри, майже як у круїзі, тільки ми в доці. Я хочу залишатися тут стільки, скільки зможу. Я завжди хотіла жити на кораблі, і це буде для мене втіленням мрії", — розповіла американка.

Багато пасажирів оплачують каюту за добовим тарифом Фото: Villa Vie Residences

Вартість каюти у Villa Vie Residences становить від 99 999 до 899 000 доларів за весь період "подорожі". У компанії кажуть, що роблять усе можливе, щоб "зняти тривогу" з пасажирів, плануючи поїздки або інші круїзи, або розміщуючи їх у готелях.

Генеральний директор Майк Петтерсон каже, що очікує спуску корабля на воду до кінця наступного тижня.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот і пасажир дивом врятувалися після того, як літак впав на жваву дорогу. Один зі свідків аварії сказав, що здавалося, що літальний апарат заглухнув і влетів носом у трасу.

Також стало відомо, що атракціон із людьми зупинився в розпал потужного шторму. Через погані погодні умови кілька атракціонів ненадовго припинили роботу. Люди зависли на висоті 74 метри в очікуванні допомоги від співробітників парку.