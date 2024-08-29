Пассажиры круизного лайнера уже 3 месяца не могут отправиться в путешествие (фото)

"Корабль мечты" должен был отправиться в первый этап трехлетнего круиза 30 мая, но из-за проблем с рулями и коробкой передач он до сих пор не покинул док.

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Пассажиры кругосветного круиза извлекают максимум пользы из неприятной ситуации, после того как их судно Odyssey застряло в Белфасте на три месяца. Об этом пишет Metro.

"Корабль мечты" компании Villa Vie Residences должен был отправиться в первый этап трехлетнего круиза 30 мая, но из-за проблем с рулями и коробкой передач он до сих пор не покинул док в Северной Ирландии. Пассажиры круиза, некоторые из которых забронировали каюты на несколько лет вперед, были вынуждены сделать Белфаст своим домом на время ожидания ремонта судна. Днем им разрешено проводить время на корабле, но по вечерам они должны сходить с него, а для доставки их в отели и другие места проживания пускают рейсовые автобусы.

Это связано с тем, что многие пассажиры оплачивают каюту по суточному тарифу.

Пассажиров пускают прогуляться по кораблю днем Фото: Villa Vie Residences

Холли Хеннесси, родом из Флориды (США), сделала Odyssey почти своим домом. Женщина проводит время на корабле вместе со своим домашним котом по кличке Капитан.

"Мы можем провести весь день на борту судна, ведь они предоставляют автобусы для посадки и высадки. Мы можем есть все блюда, и у них даже есть фильмы и развлекательные игры, почти как в круизе, только мы в доке. Я хочу оставаться здесь столько, сколько смогу. Я всегда хотела жить на корабле, и это будет для меня воплощением мечты", — рассказала американка.

Многие пассажиры оплачивают каюту по суточному тарифу Фото: Villa Vie Residences

Стоимость каюты в Villa Vie Residences составляет от 99 999 до 899 000 долларов за весь период "путешествия". В компании говорят, что делают все возможное, чтобы "снять тревогу" с пассажиров, планируя поездки или другие круизы, или размещая их в отелях.

Генеральный директор Майк Петтерсон говорит, что ожидает спуска корабля на воду к концу следующей недели.

Ранее Фокус сообщал, что пилот и пассажир чудом спаслись после того, как самолет рухнул на оживленную дорогу. Один из свидетелей аварии сказал, что казалось, что летательный аппарат заглох и влетел носом в трассу.

Также стало известно, что аттракцион с людьми остановился в разгар мощного шторма. Из-за плохих погодных условий несколько аттракционов ненадолго прекратили работу. Люди зависли на высоте 74 метра в ожидании помощи от сотрудников парка.