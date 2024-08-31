"Занадто допитливий": в Ізраїлі хлопчик розбив рідкісну 3500-річну вазу в музеї (фото)

Цінний експонат часів бронзового століття виставлявся 35 років, поки минулого тижня його не перекинула дитина. Керівництво музею хоче використати цей випадок, щоб залучити більше відвідувачів.

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Чотирирічний хлопчик, який випадково розбив рідкісну 3500-річну вазу в музеї Хехта в ізраїльському місті Хайфа, був запрошений організаторами виставки, щоб подивитися, як її ремонтуватимуть.

Глечик часів бронзової доби (3300 — 1200 роки до н.е., — ред.) експонувався в музеї 35 років, поки минулого тижня його не перекинула дитина. Експонат був виставлений біля входу в музей без скла. Адміністрація музею вважала, що в демонстрації археологічних знахідок "без перешкод є особлива чарівність".

Директор музею Інбар Рівлін вирішила запросити подивитися на реставрацію глечика всю родину. Процес відновлення триватиме кілька днів, археологи використовують спеціальний клей для з'єднання кількох частин.

Батько хлопчика Алекс Геллер каже, що наймолодший син із трьох його дітей занадто допитливий. Коли він почув гуркіт у музеї, він одразу подумав: "Будь ласка, нехай це буде не моя дитина".

"Він не з тих дітей, які все ламають. Він просто хотів подивитися, що всередині", — сказав Геллер, який живе з сім'єю в північному ізраїльському місті Нагарія, за кілька кілометрів на південь від кордону з Ліваном.

Район уже понад 10 місяців зазнає ракетних обстрілів бойовиків "Хезболли". За словами Геллера, сім'я проводила літні канікули, відвідуючи музеї та здійснюючи одноденні поїздки Ізраїлем, щоб відпочити від постійного стресу.

Після падіння вази Геллер обернувся і зрозумів, що це був його син і перебував "у повному шоці".

"Моя дружина відреагувала швидше за мене. Вона схопила сина, щоб вивести його на вулицю, заспокоїти і пояснити, що те, що сталося, не є нормальним", — пояснив він.

Охоронці заспокоїли родину, сказавши, що експонат застрахований. Після перевірки вони побачили, що це не був акт вандалізму і запросили сім'ю здійснити повторний візит.

Музей Хехта сподівається використати випадок із вазою для залучення більшої кількості людей. Використовуючи 3D-технологію і відео високої роздільної здатності, експерти планують завершити реставрацію експоната за кілька днів.

Нагадаємо, у німецькому Герштеттені археологи знайшли камерну могилу алеманів, конфедерації німецьких племен. Уперше про неї згадували у 213 році нашої ери.

Італійські фахівці днями знайшли бронзовий таран, який могли використовувати в протистоянні між Римом і Карфагеном.