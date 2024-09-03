"Найкращий офісний вид у світі": пілотеса показала, як проходить її робочий день (відео)

Австралійка спровокувала хвилю заздрощів у мережі, розповівши про свою роботу. Вона продемонструвала, як екіпаж готується до польоту та де під час тривалих авіарейсів відпочивають пілоти.

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Пілотеса авіакомпанії Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Емілі вразила користувачів соцмереж, показавши свою буденність. Про це повідомили у виданні Mirror.

Емілі народилася в Сіднеї та має трьох дітей. Жінка переїхала у Дубай у 2019 році та швидко досягла звання капітана A380. Вона вважається єдиною австралійкою, яка досягла таких висот.

Пілотеса показала свій робочий день, в який мала авіарейс з Дубая в Сідней. Спочатку жінка одягається в форму та прощається перед виходом з дому з доньками, обіймаючи й цілуючи їх. Далі вона їде до штаб-квартири Emirates Group. Зустрівшись, екіпаж розглядає план польоту.

"Ми розглядаємо такі речі, як погодні умови, правила та норми повітряного простору та будь-яку іншу відповідну інформацію, яка забезпечить ефективний політ", — пояснила Емілі.

Потім екіпаж вирушає до міжнародного аеропорту Дубая, де сідає на борт. Там проводять передпольотну перевірку — до того, як почнеться посадка пасажирів. Політ з Дубая в Сідней триває 13 годин 40 хвилин.

Після того, як перевірки літака завершені й екіпаж отримує відповідне повідомлення, пілоти вирушають. Зі слів Емілі, тоді вона отримує "найкращий офісний вид у світі" — на висоті понад 12 кілометрів над землею. Через шість годин польоту жінка робить перерву, передаючи крісло капітану Льюїсу.

Деякий час пілотеса відпочиває у спеціальному відсіку для екіпажу, де стоять двоярусні ліжка. Емілі розповіла, що вважає це місце "тихим і комфортним". Там також є телевізори, які пропонують екіпажу ті ж розваги, що й пасажирам.

Після перерви пілотеса повертається у своє крісло та відповідає за посадку літака. Вона визнає, що може бути упередженою, але вважає Сідней "одним з найкрасивіших міст".

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