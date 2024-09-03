"Лучший офисный вид в мире": пилотесса показала, как проходит ее рабочий день (видео)

Австралийка спровоцировала волну зависти в сети, рассказав о своей работе. Она продемонстрировала, как экипаж готовится к полету и где во время длительных авиарейсов отдыхают пилоты.

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Пилотесса авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Эмили поразила пользователей соцсетей, показав свою обыденность. Об этом сообщили в издании Mirror.

Эмили родилась в Сиднее и имеет троих детей. Женщина переехала в Дубай в 2019 году и быстро достигла звания капитана A380. Она считается единственной австралийкой, которая достигла таких высот.

Пилотесса показала свой рабочий день, в который имела авиарейс из Дубая в Сидней. Сначала женщина одевается в форму и прощается перед выходом из дома с дочерьми, обнимая и целуя их. Далее она едет в штаб-квартиру Emirates Group. Встретившись, экипаж рассматривает план полета.

"Мы рассматриваем такие вещи, как погодные условия, правила и нормы воздушного пространства и любую другую соответствующую информацию, которая обеспечит эффективный полет", — пояснила Эмили.

Затем экипаж отправляется в международный аэропорт Дубая, где садится на борт. Там проводят предполетную проверку — до того, как начнется посадка пассажиров. Полет из Дубая в Сидней длится 13 часов 40 минут.

После того, как проверки самолета завершены и экипаж получает соответствующее уведомление, пилоты отправляются. По словам Эмили, тогда она получает "лучший офисный вид в мире" — на высоте более 12 километров над землей. Через шесть часов полета женщина делает перерыв, передавая кресло капитану Льюису.

Некоторое время пилотесса отдыхает в специальном отсеке для экипажа, где стоят двухъярусные кровати. Эмили рассказала, что считает это место "тихим и комфортным". Там также есть телевизоры, которые предлагают экипажу те же развлечения, что и пассажирам.

После перерыва пилотесса возвращается в свое кресло и отвечает за посадку самолета. Она признает, что может быть предвзятой, но считает Сидней "одним из самых красивых городов".

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