Зникнуть із поля зору: знамениті кільця Сатурна зникнуть лише за кілька місяців

У 2025 році планета нахилиться таким чином, що її кільця будуть поза увагою.

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Кільця Сатурна, які більшість із нас бачила на картинках або в шкільних підручниках, складаються зі шматків льоду, а також каміння і пилу. Про це пише видання Unilad.

Люди вперше виявили їх ще 1610 року, коли астроном Галілео Галілей спостерігав за гігантськими кільцями. Однак вони скоро зникнуть з поля зору через явище, яке відбувається кожні кілька десятиліть.

Раніше НАСА висловлювалося про кільця. Хоча в якийсь момент вчені вважали, що їм знадобиться близько 300 мільйонів років, щоб повністю зникнути, виникла нова версія.

Фактично, дані, зібрані космічним апаратом НАСА "Кассіні" у 2017 році, показали, що, як очікується, кільцям знадобиться 100 мільйонів років, щоб остаточно зникнути. Зрештою, вони розтануть через ультрафіолетове випромінювання Сонця та інших метеороїдів, що зіштовхуються з кільцями і змушують частинки льоду випаровуватися.

Хоча це не станеться найближчим часом, усього за кілька місяців ми взагалі не зможемо побачити кільця із Землі.

Кільця Сатурна зазвичай можна побачити в невеликий телескоп, але 2025 року планета нахилиться таким чином, що її кільця будуть поза полем зору. Згідно з IFL Science, "кут нахилу" "впаде до нуля, коли дійде до 23 березня 2025 року".

Зазвичай це відбувається кожні 29,5 років — це саме той час, за який Сатурн робить один оберт навколо Сонця. Це не єдине дивне явище, яке відбувається з кільцями Сатурна.

Приблизно кожні 15 років на кільцях Сатурна з'являються великі плями, які НАСА називає "спицями", і вчені досі не можуть зрозуміти, що їх викликає, незважаючи на те, що вперше їх помітили ще в 1980-х роках.

Як уже писав Фокус, до Землі летить астероїд розміром з два футбольних поля. Таке відбувається раз на 10 років. За космічними мірками цей астероїд перебуватиме дуже близько від нашої планети.

Також Фокус писав про те, що астрономи змогли розкрити таємницю прискорення сонячного вітру і надзвичайно повільного зниження його температури в міру віддалення від Сонця.