У 100 разів дешевше: пара переробила старий фургон у будинок на колесах (фото)

Кай Кінсі та Гайді Елліотт витратили останній рік на те, щоб перетворити старий фургон на придатний для життя будинок. Тепер у ньому є душ, туалет, кухня, двоспальне ліжко і зона відпочинку з холодильником.

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Пара з Великої Британії, якій набридло витрачати більшу частину свого доходу на оренду житла, вирішила відмовитися від цегли та розчину на користь фургона, перетворивши Peugeot Boxer 2014 року випуску на будинок на колесах. Про це пише Daily Star.

30-річний Кай Кінсі та 25-річна Гайді Елліотт витратили останній рік на те, щоб зробити з машини придатний для життя будинок. Використовуючи зняті з виробництва деталі й виконуючи всю роботу самостійно, пара примудрилася витратити лише 4 000 фунтів стерлінгів, зробивши все — від електрики і сантехніки до встановлення кухні та спальні.

Зараз вони живуть на фермі недалеко від Хоршема (Англія), де майданчик, розрахований на чотири автомобілі, коштує 500 фунтів стерлінгів на місяць. За даними Rightmove, ціна переобладнання більш ніж у 100 разів нижча за середню ціну на нерухомість у цьому районі, яка за останній рік становила 432 428 фунтів стерлінгів.

"Я просто думаю, що це огидно, що потрібно заробляти хороші гроші, щоб жити самостійно, а це навіть не життя, а просто існування. Я знаю людей, які заробляють нормальні гроші, але вони не змогли б дозволити собі навіть кімнату в новому будинку. Я добре заробляю і можу дозволити собі власну квартиру, але мені доведеться працювати п'ять-шість днів на тиждень по вісім-десять годин на день, щоб просто прожити. Я вважаю, що це не спосіб жити, і я думаю, що це провал", — сказав Кай.

Гайді також займалася переобладнанням фургона Фото: Media Exposure

Гайді, яка також займалася переобладнанням фургона, погодилася зі своїм партнером.

"Я б не боролася, якби працювала п'ять днів на тиждень з 9 до 5, але думка про це приводить мене в жах. Я б воліла насолоджуватися якістю життя і не мати таких проблем. А не віддавати свою душу за будинок або кімнату", — сказала вона.

У фургоні є душ, туалет, кухня, двоспальне ліжко і зона відпочинку з холодильником Фото: Media Exposure

Фургон, який Кай переобладнав уже втретє, спочатку обійшовся йому в 9 500 фунтів стерлінгів, і тепер у ньому є душ, туалет, кухня, двоспальне ліжко і зона відпочинку з холодильником. На даху встановлено сонячні батареї, тож за бажання вони можуть повністю знеструмити будинок.

"Якщо ви не комерсант, то у вас немає шансів. Я можу собі це дозволити, але яка якість життя в мене буде після цього? Що, якщо я візьму тиждень відпустки або поїду на відпочинок? Що, якщо я захворію? Я вважаю, що це не спосіб жити", — додав британець.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік понад 60 років нічого не змінює в будинку заради "щасливих" спогадів. Даг Бетел розповів про щасливі моменти свого життя. Щоб зберегти ці спогади, він ніколи нічого не переробляв у будинку своїх батьків, у якому зараз живе разом із сестрою.

Також стало відомо, що звичайний на вигляд будинок викликає у людей занепокоєння через скляну ванну кімнату. Агенти з нерухомості описали "скляний санвузол" як один із ключових атрибутів житла, який було перероблено відповідно до високих технічних характеристик і оздоблення, щоб зробити його більш особливим.