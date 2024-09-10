В 100 раз дешевле: пара переделала старый фургон в дом на колесах (фото)

Кай Кинси и Хайди Эллиотт потратили последний год на то, чтобы превратить старый фургон в пригодный для жизни дом. Теперь в нем есть душ, туалет, кухня, двуспальная кровать и зона отдыха с холодильником.

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Пара из Великобритании, которой надоело тратить большую часть своего дохода на аренду жилья, решила отказаться от кирпича и раствора в пользу фургона, превратив Peugeot Boxer 2014 года выпуска в дом на колесах. Об этом пишет Daily Star.

30-летний Кай Кинси и 25-летняя Хайди Эллиотт потратили последний год на то, чтобы сделать из машины пригодный для жизни дом. Используя снятые с производства детали и выполняя всю работу самостоятельно, пара умудрилась потратить всего 4 000 фунтов стерлингов, сделав все — от электрики и сантехники до установки кухни и спальни.

Сейчас они живут на ферме недалеко от Хоршема (Англия), где площадка, рассчитанная на четыре автомобиля, стоит 500 фунтов стерлингов в месяц. По данным Rightmove, цена переоборудования более чем в 100 раз ниже средней цены на недвижимость в этом районе, которая за последний год составила 432 428 фунтов стерлингов.

"Я просто думаю, что это отвратительно, что нужно зарабатывать хорошие деньги, чтобы жить самостоятельно, а это даже не жизнь, а просто существование. Я знаю людей, зарабатывающих нормальные деньги, но они не смогли бы позволить себе даже комнату в новом доме. Я хорошо зарабатываю и могу позволить себе собственную квартиру, но мне придется работать пять-шесть дней в неделю по восемь-десять часов в день, чтобы просто прожить. Я считаю, что это не способ жить, и я думаю, что это провал", — сказал Кай.

Хайди также занималась переоборудованием фургона Фото: Media Exposure

Хайди, которая также занималась переоборудованием фургона, согласилась со своим партнером.

"Я бы не боролась, если бы работала пять дней в неделю с 9 до 5, но мысль об этом приводит меня в ужас. Я бы предпочла наслаждаться качеством жизни и не иметь таких проблем. А не отдавать свою душу за дом или комнату", — сказала она.

В фургоне есть душ, туалет, кухня, двуспальная кровать и зона отдыха с холодильником Фото: Media Exposure

Фургон, который Кай переоборудовал уже в третий раз, изначально обошелся ему в 9 500 фунтов стерлингов, и теперь в нем есть душ, туалет, кухня, двуспальная кровать и зона отдыха с холодильником. На крыше установлены солнечные батареи, так что при желании они могут полностью обесточить дом.

"Если вы не коммерсант, то у вас нет шансов. Я могу себе это позволить, но какое качество жизни у меня будет после этого? Что, если я возьму неделю отпуска или уеду на отдых? Что, если я заболею? Я считаю, что это не способ жить", — добавил британец.

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