Дім за $260 тисяч не в тому місці: сім'я поскаржилась на загрозу загибелі через сусідів (фото)

60-річна британка зібрала у саду десять м'ячів для гольфу, які прилетіли з сусіднього майданчика. Вона скаржиться, що м'ячі летять з такою швидкістю, що можуть травмувати маленьких дітей.

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Жителі кварталу біля гольф-клубу у Великій Британії переживають за дітей та дорослих, які можуть втратити життя та здоров'я через небезпечне сусідство. Мерія запевняє, що клуб збудували законно і компанія-власник начебто зробила все для захисту людей. Про те, які загрози існують для сімей з дітьми, розповіли на порталі Chronicle Live.

Журналісти розповіли про неприємності, від яких потерпають жителі міста Ньюкасл-апон-Тайн на північо-східному узбережжі Великої Британії. Як з'ясувалось, група сімей придбала елітну нерухомість на околиці міста. Агенти з нерухомості обіцяли, що вони житимуть у затишному районі, оточені садами та парками. Однак посеред цієї краси збудували гольф-клуб Westerhope Golf Club, діяльність якого загрожує цілим родинам. Жителі поскаржились, що на їхні подвір'я прилітають м'ячі, які загрожують життю дітей. Вони розбивають вікна машин, врізаються у стіни і просто диво, що не поцілили в обличчя дітлахам. Люди повідомили про це у місцеву мерію, там пообіцяли, що розберуться, але не поспішають розв'язувати проблему, ідеться у статті.

Заклад Westerhope Golf Club, на який поскаржились власники елітної нерухомості, розташований у районі Westerhope та оточений сотнею одноповерхових будинків, показано на Google maps. Деякі з них відділені від гольф-клубу високими деревами, деякі — майданчиками на задньому подвір'ї. Однак це не захистило їх від граду м'ячиків: одна з власниць назбирала цілий оберемок у себе в саду.

Скандал з сусідами - як виглядає гольф-клуб, який заважає людям Фото: Google Maps Скандал з сусідами - м'ячики, які прилетіли з гольф-клубу Фото: Daily Star

На порталі розповіли про скарги двох сімей поруч з гольф-клубом. Перша сім'я складається з подружжя Алекса Діксона та Ребекки Діксон, чотирирічної доньки Лілі та тримісячного сина Альфа. Подружжя заявило, що не може користуватись заднім двором, оскільки туди залітають м'ячі, які можуть убити дітей. За будинок вони заплатили 134 тис. фунтів стерлінгів у 2022 році і не знали про небезпечне сусідство. Коли ж переїхали, то почали стерегтись м'ячів, які влітали на великій швидкості. Лише через рік компанія встановила 12-метрову сітку, яка мала б їх ловити, але вона, схоже, не допомагає.

"Якби їх вдарив м’яч для гольфу, їх би вбили. Це не просто зламана нога, вони отримають серйозні травми", — заявила Ребекка.

Інша місцева мешканка, яка поговорила зі ЗМІ — це 60-річна Лінн Стотт, яка купила будинок за 200 тис. фунтів стерлінгів (250 тис. дол.) і доглядає за внуками. Вона розповіла, як м'яч влетів прямо у кімнату і ледь не влучив їй у спину. Майже десяток відшукались в саду або розбивали вікна автомобілів. На вулиці живе 17 дітей, з'ясували журналісти. Їх тримають вдома, не виводять гуляти на подвір'я, оскільки турбуються, що гольф-клуб по сусідству завдасть шкоди здоров'ю та життю.

Скандал з сусідами - 12-метрова сітка біля гольф-клубу Фото: Daily Star Скандал з сусідами - будинки біля гольф-клубу у Великій Британії Фото: Daily Star

Зазначимо, раніше Фокус писав про неприємні сусідства, від яких потерпали люди. Наприклад, у Нью-Йорку неврівноважений чоловік тероризував сусідів і погрожував їх підпалити. Для цього посеред ночі вчинив пожежу і закрив двері будинку, щоб вони не могли втекти.

Нагадуємо, особливий випадок стався у двох сусідок, які ворогували через сміттєві контейнери: вони помирились завдяки камері відеоспостереження.