Дом за $260 тысяч не в том месте: семья пожаловалась на угрозу гибели из-за соседей (фото)

60-летняя британка собрала в саду десять мячей для гольфа, которые прилетели с соседней площадки. Она жалуется, что мячи летят с такой скоростью, что могут травмировать маленьких детей.

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Жители квартала возле гольф-клуба в Великобритании переживают за детей и взрослых, которые могут потерять жизнь и здоровье из-за опасного соседства. Мэрия уверяет, что клуб построили законно и компания-владелец якобы сделала все для защиты людей. О том, какие угрозы существуют для семей с детьми, рассказали на портале Chronicle Live.

Журналисты рассказали о неприятностях, от которых страдают жители города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-восточном побережье Великобритании. Как выяснилось, группа семей приобрела элитную недвижимость на окраине города. Агенты по недвижимости обещали, что они будут жить в уютном районе, окруженные садами и парками. Однако посреди этой красоты построили гольф-клуб Westerhope Golf Club, деятельность которого угрожает целым семьям. Жители пожаловались, что на их дворы прилетают мячи, которые угрожают жизни детей. Они разбивают окна машин, врезаются в стены и просто чудо, что не попали в лицо детям. Люди сообщили об этом в местную мэрию, там пообещали, что разберутся, но не спешат решать проблему, говорится в статье.

Заведение Westerhope Golf Club, на которое пожаловались владельцы элитной недвижимости, расположено в районе Westerhope и окружено сотней одноэтажных домов, показано на Google maps. Некоторые из них отделены от гольф-клуба высокими деревьями, некоторые — площадками на заднем дворе. Однако это не защитило их от града мячиков: одна из владелиц насобирала целую охапку у себя в саду.

Скандал с соседями — как выглядит гольф-клуб, который мешает людям Фото: Google Maps Скандал с соседями — мячики, которые прилетели из гольф-клуба Фото: Daily Star

На портале рассказали о жалобах двух семей рядом с гольф-клубом. Первая семья состоит из супругов Алекса Диксона и Ребекки Диксон, четырехлетней дочери Лили и трехмесячного сына Альфа. Супруги заявили, что не могут пользоваться задним двором, поскольку туда залетают мячи, которые могут убить детей. За дом они заплатили 134 тыс. фунтов стерлингов в 2022 году и не знали об опасном соседстве. Когда же переехали, то начали остерегаться мячей, которые влетали на большой скорости. Только через год компания установила 12-метровую сетку, которая должна была бы их ловить, но она, похоже, не помогает.

"Если бы их ударил мяч для гольфа, их бы убили. Это не просто сломанная нога, они получат серьезные травмы", — заявила Ребекка.

Другая местная жительница, которая поговорила со СМИ — это 60-летняя Линн Стотт, которая купила дом за 200 тыс. фунтов стерлингов (250 тыс. долл.) и ухаживает за внуками. Она рассказала, как мяч влетел прямо в комнату и едва не попал ей в спину. Почти десяток отыскались в саду или разбивали окна автомобилей. На улице живет 17 детей, выяснили журналисты. Их держат дома, не выводят гулять во двор, поскольку беспокоятся, что гольф-клуб по соседству нанесет вред здоровью и жизни.

Скандал с соседями — 12-метровая сетка возле гольф-клуба Фото: Daily Star Скандал с соседями — дома возле гольф-клуба в Великобритании Фото: Daily Star

Отметим, ранее Фокус писал о неприятных соседствах, от которых страдали люди. Например, в Нью-Йорке неуравновешенный мужчина терроризировал соседей и угрожал их поджечь. Для этого посреди ночи устроил пожар и закрыл двери дома, чтобы они не могли убежать.

Напоминаем, особый случай произошел у двух соседок, которые враждовали из-за мусорных контейнеров: они помирились благодаря камере видеонаблюдения.