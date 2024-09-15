Зробили все, щоб не ожив: у Польщі відкрили поховання "демона" 13-го століття (фото)

Археологи виявили, що тіло дитини було притиснуте до землі важким камінням, ймовірно, щоб перешкодити йому вийти з могили.

Related video

У польському місті Хелм знайдено рештки молодого хлопця, датовані 13-м століттям. Схоже на те, що забобонні місцеві жителі вважали дитину демоном і понівечили його тіло перед тим, як закопати у єпископському саду. Про це пише видання The Mirror.

Археологи виявили, що тіло було притиснуте до землі важким камінням. Крім того, перед похованням налякані місцеві жителі начебто ще й обезголовили його.

Павел Віра з Люблінського воєводського управління охорони пам'яток (Польща) зазначив, що той, хто закопував хлопчика, ймовірно, хотів перешкодити йому вийти з могили.

Археологи виявили, що тіло було притиснуте до землі важким камінням Фото: Conservator for Monuments

"Поховання людини обличчям до землі, відсікання голови та обкладання тіла камінням — це особливі способи поховання, які використовувалися для того, щоб особа, яку вважали демонічною сутністю, не вийшла з могили", — пояснив він.

За словами археологів, подібні поховання не були чимось незвичайним багато століть тому. Зокрема, торік в стародавньому некрополі 17-го століття виявлено скелет дитини віком від 4 до 7 років, до щиколотки якої був прикріплений навісний замок. Роком раніше на цьому ж місці знайшли рештки жінки з серпом, притиснутим до тіла — це ще один забобонний ритуал, покликаний запобігти поверненню "вампірів".

За словами археологів, подібні поховання не були чимось незвичайним багато століть тому Фото: Conservator for Monuments

До речі, могилу "демона" виявили поряд з рештками іншої дитини, яку поховали в ту ж епоху, але більш традиційно.

"Обидва поховання датуються раннім Середньовіччям — приблизно 13 століття. Зараз археологи намагаються провести серію тестів на двох скелетах, щоб встановити їхній вік на момент смерті. Є підстави вважати, що це не єдині поховання в єпископському саду", — підсумував Павел Віра.

Нагадаємо, раніше у Китаї 52-річна жінка на прізвище Лінь, яка страждала від втоми, пішла до лікаря і дізналася про "вампірські гени".

Крім того, чутки про існування стародавньої раси гігантів, що населяли печерні системи Неваді (США), здавалися лише легендами упродовж багатьох років. Однак недавні знахідки мандрівників та археологів доводять, що міфи про "рудоволосих канібалів-велетнів", відомих як Сі-Те-Ках, можуть виявитися правдою.