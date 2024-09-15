Сделали все, чтобы не ожил: в Польше открыли захоронение "демона" 13-го века (фото)

Археологи обнаружили, что тело ребенка было прижато к земле тяжелыми камнями, вероятно, чтобы помешать ему выйти из могилы.

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В польском городе Хелм найдены останки молодого парня, датированные 13-м веком. Похоже на то, что суеверные местные жители считали ребенка демоном и изуродовали его тело перед тем, как закопать в епископском саду. Об этом пишет издание The Mirror.

Археологи обнаружили, что тело было прижато к земле тяжелыми камнями. Кроме того, перед захоронением напуганные местные жители еще и обезглавили его.

Павел Вера из Люблинского воеводского управления охраны памятников (Польша) отметил, что тот, кто закапывал мальчика, вероятно, хотел помешать ему выйти из могилы.

Археологи обнаружили, что тело было прижато к земле тяжелыми камнями Фото: Conservator for Monuments

"Захоронение человека лицом к земле, отсечение головы и обкладывание тела камнями — это особые способы захоронения, которые использовались для того, чтобы человек, считавшейся демонической сущностью, не вышел из могилы", — пояснил он.

По словам археологов, подобные захоронения не были чем-то необычным много веков назад. В частности, в прошлом году в древнем некрополе 17-го века обнаружен скелет ребенка в возрасте от 4 до 7 лет, к лодыжке которого был прикреплен навесной замок. Годом ранее на этом же месте нашли останки женщины с серпом, прижатым к телу — это еще один суеверный ритуал, призванный предотвратить возвращение "вампиров".

По словам археологов, подобные захоронения не были чем-то необычным много веков назад Фото: Conservator for Monuments

Кстати, могилу "демона" обнаружили рядом с останками другого ребенка, которого похоронили в ту же эпоху, но более традиционно.

"Оба захоронения датируются ранним Средневековьем — примерно 13 век. Сейчас археологи пытаются провести серию тестов на двух скелетах, чтобы установить их возраст на момент смерти. Есть основания полагать, что это не единственные захоронения в епископском саду", — подытожил Павел Вера.

Напомним, ранее в Китае 52-летняя женщина по фамилии Линь, которая страдала от усталости, пошла к врачу и узнала о "вампирских генах".

Кроме того, слухи о существовании древней расы гигантов, населявших пещерные системы Невади (США), казались лишь легендами на протяжении многих лет. Однако недавние находки путешественников и археологов доказывают, что мифы о "рыжеволосых каннибалах-великанах", известных как Си-Те-Ках, могут оказаться правдой.