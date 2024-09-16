Міська легенда: як з'явився "Тонкий будинок" вартістю 1,25 млн доларів (фото)

Репутація незвичайної будівлі перевершує її скромні розміри. Востаннє будинок, оповитий міськими легендами, було продано за 1,25 мільйона доларів.

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Знаменитий бостонський "Тонкий дім" (США), який є найвужчим у місті, можливо, був побудований зовсім не заради помсти, як думали раніше. З'явилися нові подробиці про його появу. Про це пише Bussines Insider.

Стаття 1920-х років та історичні матеріали пролили світло на історію будівництва незвичайного будинку.

Популярна міська легенда стверджує, що будівля завширшки 10 футів (3 метри), яку востаннє продавали 2021 року, була зведена після того, як солдат, повернувшись із Громадянської війни (12 квітня 1861 р. — 9 квітня 1865 р.), виявив, що його брат збудував будинок, який зайняв більшу частину землі, яку вони повинні були поділити порівну. Щоб помститися своєму егоїстичному братові, ветеран побудував незвичайну будівлю, щоб перекрити доступ сонячного світла до власності члена сім'ї.

Площа незвичайної споруди становить близько 1 165 квадратних футів (108 квадратних метрів) Фото: Atlantic Visuals

Однак видання Bussines Insider зазначає, що уважний погляд на статтю в Boston Globe 1920-х років, у якій цей будинок називали "Будинком злості", дає змогу припустити, що його побудували під час земельної суперечки під час Американської революції між жителями, які, образно кажучи, перебували по різні боки барикад. Однак навіть це може виявитися неправдою: невідомий автор посилається на мапу, яка зберігається в Бостонському товаристві, яка показує, що будівля була зведена тільки після 1874 року, і це "спростовує стару легенду".

На карті 1852 року, що зберігається в Бостонській публічній бібліотеці, зображено порожні ділянки землі за адресами 44, 46 і 48 Галлл-стріт, а за оновленими даними до 1874 року під ім'ям Томаса Касвелла було зареєстровано вже чотири будинки. Вивчення карти 1888 року, що зберігається в Гарвардській бібліотеці, дає змогу припустити, що власник будинку номер 46 забудував його між 1875 і 1888 роками.

У Бостонській публічній бібліотеці також є фотографія 1875 року, на якій зображені елементи екстер'єру — наприклад, віконні рами та сайдинг. Вони відповідають тим, що залишилося на "Тонкому домі" сьогодні, зазначає видання. Фотографія може вказувати на те, що сусідня будівля не була побудована окремо. Усі будинки були побудовані з дерева до того, як їх переробили, використовуючи цеглу.

Вхід до будівлі знаходиться в провулку, розташованому поруч Фото: Atlantic Visuals

Площа незвичайної споруди становить близько 1 165 квадратних футів (108 квадратних метрів). У задній частині він зменшується до 9,25 фута завширшки (2,7 метра). Будинок заввишки в чотири поверхи не має парадних вхідних дверей — тільки чотири величезні вікна, які видно з узбіччя. Вхід до будівлі знаходиться в провулку, розташованому поруч.

Його репутація, мабуть, перевершує його невеликі розміри: 2021 року його продали за 1,25 мільйона доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму житлі разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.

Також стало відомо, що жінка почала плакати, побачивши вид із вікна свого готелю. Ліндсей Джонсон розповідає про свої пригоди в соцмережах і сподівається надихнути інших на самостійні подорожі. Нещодавно жінка побувала біля Ніагарського водоспаду.