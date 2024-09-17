Можна виграти 1000 євро: в Іспанії сотні людей приходять подивитися, як випорожнюються віслюки

Усі 500 пронумерованих ділянок було викуплено. Слоган конкурсу: "Ніколи ще дупа не давала вам так багато".

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На курорті Бенідорм іспанської провінції Аліканте сотні місцевих жителів і туристів зібралися, щоб зробити ставки на те, чи сходить віслюк у туалет. Про це пише британське видання Mirror.

Користувачка YouTube під ніком Benidorm by Ana виклала відео, що пояснює цей незвичайний звичай, назвавши його "однією з найдивніших традицій у всьому світі".

Ана пояснила, що під час "Caga de la Burra", що буквально перекладається як "Віслючі какашки", глядачі оточують віслюка, який вільно гуляє, ізольованого в зоні, розділеній на безліч невеликих пронумерованих секцій.

Учасники ставлять €10 на ці пронумеровані зони і можуть виграти €1000, якщо правильно вгадають ділянку, яка буде прикрашена ослячим гноєм.

Якщо віслюк робить свої справи на кількох ділянках, приз дістається тому, на чиїй ділянці найбільше цієї справи.

Уперше захід було проведено в Бенідормі 2014 року. Його скасували на початку пандемії, але відновили 2021 року.

Ця подія під девізом "Ніколи ще дупа не давала вам так багато" виявилася надзвичайно популярною, адже всі 500 пронумерованих ділянок було викуплено.

Нагадаємо, у Каліфорнії знайшли зниклого п'ять років тому домашнього віслюка Дизеля. Як виявилося, тварина прибилася до лосів.

Також ми писали, що в Іспанії спіймали туриста, який у гонитві за лайками в соцмережах псував наскельні малюнки.