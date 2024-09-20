Загадка природи: вода в озері, яке зникає щоліта, повертається восени (відео)

Водойма є популярним туристичним місцем у літній період. Тисячі туристів приїжджають до неї, щоб побачити, куди зникає вода.

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Щоліта орегонське озеро Лост Лейк (Lost Lake) у США зникає в кількох вулканічних тунелях, щоб повернутися восени. Про це пише Oddity Central.

Проїжджаючи повз озеро Лост Лейк пізньої осені або взимку, люди можуть не звернути особливої уваги на просту на перший погляд водойму, але зробивши це ж пізно навесні або влітку, вони обов'язково помітять великий луг. Така магія озера, особливої пам'ятки, розташованої в Національному лісі Вілламетт, штат Орегон.

Починаючи з пізньої осені, кілька струмків стікають з навколишніх гір, заповнюючи луг, який незабаром стає дном озера Лост Лейк. До середини зими водойма досягає своєї повноти. Зникнення озера починається навесні і завершується влітку, коли струмки пересихають, а вся вода в озері зливається через два отвори, що нагадують зливні отвори у ванній.

Цікаво, що ці два вулканічні отвори існують дуже давно. Вони постійно осушують озеро, але під час танення снігу об'єм води, що стікає на луг, настільки великий, що отвори завширшки 7 футів (2,1 метра) не можуть вбирати її досить швидко. До кінця зими, коли обсяг води в струмках зменшується, Лост Лейк починає повільно зникати.

Геологи стверджують, що отвори на дні озера утворилися приблизно 12 000 років тому внаслідок інтенсивної вулканічної діяльності в цьому районі. Куди йде вода, залишається загадкою, але експерти вважають, що вона просочується крізь пористу породу і поповнює великий водоносний шар, що живить різні джерела в цьому районі.

Лост Лейк є популярним туристичним місцем у літній період, тисячі людей приїжджають до нього, щоб побачити загадкові дренажні отвори.

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