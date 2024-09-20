Загадка природы: вода в озере, которое исчезает каждое лето, возвращается осенью (видео)

Водоем является популярным туристическим местом в летний период. Тысячи туристов приезжают к нему, чтобы увидеть, куда исчезает вода.

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Каждое лето орегонское озеро Лост Лейк (Lost Lake) в США исчезает в нескольких вулканических туннелях, чтобы вернуться осенью. Об этом пишет Oddity Central.

Проезжая мимо озера Лост Лейк поздней осенью или зимой, люди могут не обратить особого внимания на кажущийся простым водоем, но сделав это же поздней весной или летом, они обязательно заметят большой луг. Такова магия озера, особой достопримечательности, расположенной в Национальном лесу Уилламетт, штат Орегон.

Начиная с поздней осени, несколько ручьев стекают с окружающих гор, заполняя луг, который вскоре становится дном озера Лост Лейк. К середине зимы водоем достигает своей полноты. Исчезновение озера начинается весной и завершается летом, когда ручьи пересыхают, а вся вода в озере сливается через два отверстия, напоминающие сливные отверстия в ванной.

Интересно, что эти два вулканических отверстия существуют очень давно. Они постоянно осушают озеро, но во время таяния снега объем воды, стекающей на луг, настолько велик, что отверстия шириной 7 футов (2,1 метра) не могут впитывать ее достаточно быстро. К концу зимы, когда объем воды в ручьях уменьшается, Лост Лейк начинает медленно исчезать.

Геологи утверждают, что отверстия на дне озера образовались примерно 12 000 лет назад в результате интенсивной вулканической деятельности в этом районе. Куда уходит вода, остается загадкой, но эксперты полагают, что она просачивается сквозь пористую породу и пополняет большой водоносный слой, питающий различные источники в этом районе.

Лост Лейк является популярным туристическим местом в летний период, тысячи людей приезжают к нему, чтобы увидеть загадочные дренажные отверстия.

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