Співав у клубі: чиновник не ходив на роботу, але 10 років отримував зарплату та премії

Іноді чоловіка викликали в офіс для отримання доган та підписання документів на вимогу мера задля уникнення додаткових службових перевірок.

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Тайського урядовця звинуватили в тому, що він протягом десяти років отримував зарплату та премії, не відпрацювавши жодного робочого дня. Це викликало широке обговорення щодо процвітання корупції у державному секторі країни. Про це пише видання South China Morning Post.

Чиновник, ім’я якого не розголошується, обіймав посаду в Департаменті запобігання та пом'якшення наслідків стихійних лих у провінції Анг Тонг у центральному Таїланді.

Як вдалося встановити, він не ходив на роботу, адже був зосереджений на кар'єрі співака у нічному клубі. Після цього в нього не вистачало енергії повноцінно виконувати прямі обов'язки.

Іноді чиновника викликали в офіс для отримання доган та підписання документів на вимогу мера задля уникнення додаткових службових перевірок.

Про факт зловживання стало відомо після публікації на форумі Watchdog, присвяченому викриттю урядових правопорушень, на який підписано понад 1,1 мільйона користувачів.

Чиновник співав у нічних клубах Фото: Pexels

Місцева влада ніяк не відреагувала на це викриття, тож досі незрозуміло, чи покарають недбалого працівника. Згідно із законодавством Таїланду, особам, причетним до корупції, загрожує від одного до 10 років ув'язнення і штрафи в розмірі від 2 000 до 20 000 бат (від 60 до 600 доларів США).

До речі, у цій країні працює близько 1,68 мільйона державних службовців. Колись робота в цьому секторі була популярною серед молоді завдяки фінансовій безпеці та пристойному соціальному пакету, однак в останні роки ця тенденція пішла на спад.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 22-річний Омар Аль-Селк з Лестера (Велика Британія) втратив понад 6 тисяч фунтів стерлінгів (майже 330 тис. грн), відгукнувшись у TikTok на оголошення про роботу для молодих людей без досвіду роботи. У вакансії зазначалось, що він зможе заробляти шалені суми щомісяця, "ставлячи галочки".

А от студент коледжу з Індії отримав урок на все життя після того, як потрапив на співбесіду до жінки, яку він образив у діловій соцмережі LinkedIn, назвавши працівницею, яка займає свою посаду лише завдяки квотам "за ознакою різноманітності".