Пел в клубе: чиновник не ходил на работу, но 10 лет получал зарплату и премии

Иногда мужчину вызывали в офис для получения выговоров и подписания документов по требованию мэра во избежание дополнительных служебных проверок.

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Тайского чиновника обвинили в том, что он в течение десяти лет получал зарплату и премии, не отработав ни одного рабочего дня. Это вызвало широкое обсуждение относительно процветания коррупции в государственном секторе страны. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Чиновник, имя которого не разглашается, занимал должность в Департаменте предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий в провинции Анг Тонг в центральном Таиланде.

Как удалось установить, он не ходил на работу, ведь был сосредоточен на карьере певца в ночном клубе. После этого у него не хватало энергии полноценно выполнять прямые обязанности.

Иногда чиновника вызывали в офис для получения выговоров и подписания документов по требованию мэра во избежание дополнительных служебных проверок.

О факте злоупотребления стало известно после публикации на форуме Watchdog, посвященном разоблачению правительственных правонарушений, на который подписано более 1,1 миллиона пользователей.

Чиновник пел в ночных клубах Фото: Pexels

Местные власти никак не отреагировали на это разоблачение, поэтому до сих пор непонятно, накажут ли нерадивого работника. Согласно законодательству Таиланда, лицам, причастным к коррупции, грозит от одного до 10 лет заключения и штрафы в размере от 2 000 до 20 000 бат (от 60 до 600 долларов США).

Кстати, в этой стране работает около 1,68 миллиона государственных служащих. Когда-то работа в этом секторе была популярной среди молодежи благодаря финансовой безопасности и приличному социальному пакету, однако в последние годы эта тенденция пошла на спад.

Напомним, ранее Фокус писал, что 22-летний Омар Аль-Селк из Лестера (Великобритания) потерял более 6 тысяч фунтов стерлингов (почти 330 тыс. грн), откликнувшись в TikTok на объявление о работе для молодых людей без опыта работы. В вакансии отмечалось, что он сможет зарабатывать огромные суммы ежемесячно, "ставя галочки".

А вот студент колледжа из Индии получил урок на всю жизнь после того, как попал на собеседование к женщине, которую он оскорбил в деловой соцсети LinkedIn, назвав работницей, которая занимает свою должность только благодаря квотам "по признаку разнообразия".