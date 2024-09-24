Пел в клубе: чиновник не ходил на работу, но 10 лет получал зарплату и премии
Иногда мужчину вызывали в офис для получения выговоров и подписания документов по требованию мэра во избежание дополнительных служебных проверок.
Тайского чиновника обвинили в том, что он в течение десяти лет получал зарплату и премии, не отработав ни одного рабочего дня. Это вызвало широкое обсуждение относительно процветания коррупции в государственном секторе страны. Об этом пишет издание South China Morning Post.
Чиновник, имя которого не разглашается, занимал должность в Департаменте предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий в провинции Анг Тонг в центральном Таиланде.
Как удалось установить, он не ходил на работу, ведь был сосредоточен на карьере певца в ночном клубе. После этого у него не хватало энергии полноценно выполнять прямые обязанности.
Иногда чиновника вызывали в офис для получения выговоров и подписания документов по требованию мэра во избежание дополнительных служебных проверок.
О факте злоупотребления стало известно после публикации на форуме Watchdog, посвященном разоблачению правительственных правонарушений, на который подписано более 1,1 миллиона пользователей.
Местные власти никак не отреагировали на это разоблачение, поэтому до сих пор непонятно, накажут ли нерадивого работника. Согласно законодательству Таиланда, лицам, причастным к коррупции, грозит от одного до 10 лет заключения и штрафы в размере от 2 000 до 20 000 бат (от 60 до 600 долларов США).
Кстати, в этой стране работает около 1,68 миллиона государственных служащих. Когда-то работа в этом секторе была популярной среди молодежи благодаря финансовой безопасности и приличному социальному пакету, однако в последние годы эта тенденция пошла на спад.
Напомним, ранее Фокус писал, что 22-летний Омар Аль-Селк из Лестера (Великобритания) потерял более 6 тысяч фунтов стерлингов (почти 330 тыс. грн), откликнувшись в TikTok на объявление о работе для молодых людей без опыта работы. В вакансии отмечалось, что он сможет зарабатывать огромные суммы ежемесячно, "ставя галочки".
А вот студент колледжа из Индии получил урок на всю жизнь после того, как попал на собеседование к женщине, которую он оскорбил в деловой соцсети LinkedIn, назвав работницей, которая занимает свою должность только благодаря квотам "по признаку разнообразия".