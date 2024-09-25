Чоловік з'їв 720 яєць за місяць, щоб подивитися, що станеться з його організмом (відео)

Нік Норвіц їв по 24 яйця на день протягом цілого місяця, щоб перевірити, як це позначиться на його організмі. Результати виявилися несподіваними для багатьох.

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Доктор Нік Норвіц зі США прийняв виклик і з'їсти 720 яєць за місяць, щоб перевірити, чи справді правильне переконання, що це підвищує рівень холестерину. Про це він розповів в одному зі своїх останніх роликів у YouTube.

Чоловік їв по 24 яйця на день протягом цілого місяця, щоб подивитися, що станеться з його організмом. Результати виявилися несподіваними для багатьох.

Нік Норвіц, докторант Гарвардського університету, поставив перед собою завдання з'їсти 720 яєць за чотири тижні, щоб простежити, як це вплине на його організм. Тривалий час вважалося, що занадто багато яєць шкідливо, що вони можуть підвищити рівень холестерину і спричинити проблеми з серцем.

Однак в останні роки це було заперечено. Доктор Норвіц був упевнений, що рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) справді знизиться, якщо він протягом місяця з'їдатиме по одному яйцю щогодини на день. Тому він вирішив провести харчовий експеримент, щоб з'ясувати це.

Чоловік їв по 24 яйця на день протягом цілого місяця Фото: YouTube

Чоловік, який отримав докторський ступінь у галузі метаболізму людського мозку в Оксфордському університеті, опублікував свої результати на YouTube. Розкриваючи свій план харчування, він показав зображення понад 40 картонних коробок з-під яєць, зібраних у його кімнаті під час експерименту. Він не вказав, які ще продукти він їсть крім яєць і який його розпорядок дня, але сказав, що після перших двох тижнів він також почав вживати 60 грамів вуглеводів на день. Це еквівалентно двом бананам або 21 унції чорниці. Доктор Норвіц пояснив, як це може допомогти знизити рівень холестерину.

"Я припустив, що вживання 720 яєць протягом одного місяця, що становить 133 200 мг холестерину, не призведе до підвищення рівня холестерину. Точніше, не підвищить рівень холестерину ЛПНЩ. І справді, не підвищило, ні на йоту. Попри те, що кількість холестерину в моєму раціоні збільшилася більш ніж у п'ять разів, рівень холестерину ЛПНЩ дійсно знизився", — сказав він, ділячись своїми висновками.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка відмовилася від однієї закуски й схудла на 36 кг. Ліза Бернетт зазвичай не снідала, але на обід з'їдала два рогалики з сиром, цибулею і великою кількістю олії, а потім величезну пачку чипсів. На вечерю в неї була велика миска спагеті або їжа на винос.

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