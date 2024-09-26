Накинулися невідомі істоти: пара вирішила скупатися в струмку посеред джунглів (відео)

Коротка вилазка туристів до струмка послужила суворим попередженням людям про небезпеки, що ховаються під поверхнею таємничих і привабливих водойм.

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Мрія блогера Чарлі Олівера Бейтса і його подруги на ім'я Ейдін зануритися в струмок у джунглях швидко перетворилася на кошмар після того, як вони вирішили зануритися. Він поділився відповідним відео в TikTok.

Пара вирішила поділитися своїм досвідом, щоб попередити людей.

"Вам краще двічі подумати, перш ніж стрибати у випадкову воду в джунглях", — підписав він свій ролик.

Попри всю привабливість водойми, пара незабаром опинилася в неприємній ситуації та потрапила до лікарні. Чарлі Олівер Бейтс розповів, як йому і його супутниці Ейдін пощастило спуститися до струмка по імпровізованій драбині з коріння дерев, а потім стрибнути у воду.

"Коли ми підпливли до тунелю водоспаду, ми відчули, як якісь істоти обгризають наші тіла, а коли ми дісталися до скель, у нас обох почався сильний свербіж. Швидкий пошук у Google показав, що в нас "свербіж плавця", спричинений паразитом, який міститься в озерній воді. Тому нас перевірили медики, і, на щастя, ми повністю одужали", — сказав блогер.

Попри всю привабливість водойми, пара невдовзі опинилася в неприємній ситуації і потрапила до лікарні Фото: TikTok

Багато глядачів підтримали ідею Чарлі не занурюватися в таємничі водойми:

"Так, я живу в Австралії, і я б ніколи не стрибнув у випадкову водойму, там завжди є хоча б одна річ, яка може вас убити";

"Правило великого пальця: якщо ви не бачите, що інші туристи купаються, не будьте першим. Навіть те, що місцеві жителі купаються, не говорить про те, що вода безпечна... мають бути туристи".

Раніше Фокус повідомляв, що досвідчена туристка розповіла, як організувати розкішний відпочинок. Мандрівниця Емма Кук встигла побувати в підземному спа-салоні, знайти історичний готель і продегустувати вино на виноробні. Також вона розкрила головний секрет своєї економії.

Також стало відомо, що пасажири літака пробули в небі 9 годин і повернулися в аеропорт, з якого вилетіли. Джимін Лі, яка перебувала на борту літака, дістала свій смартфон, щоб зняти метушню. За її словами, співробітники авіакомпанії сказали, що у них технічні проблеми.