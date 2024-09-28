Причина у ваших думках: експерти назвали найпоширеніші сни та їхнє справжнє значення

Найчастіше люди можуть бачити сни, які пов'язані з падінням, випаданням зубів або зрадою свого партнера.

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Експерти розкрили деякі з найпоширеніших снів, які сняться людям, і те, що вони насправді означають. Про це пише видання Unilad.

Після пробудження є ймовірність, що ви згадаєте сон, який вам наснився, незалежно від того, чи був він справді дивним і цікавим, чи ні. І виявляється, що люди можуть бачити від трьох до семи снів за ніч, проте вкрай малоймовірно, що ви запам'ятаєте їх усі.

Ті, які ви запам'ятаєте, найімовірніше, будуть пов'язані з темами, які ви вже бачили раніше, і може бути причина, через яку вони вам сняться.

Існує безліч поширених снів, які можуть снитися людям, і експерти пояснили це.

Падіння

Ви коли-небудь відчували це дивне відчуття падіння уві сні і пробудження? Виявляється, ви не самотні, оскільки сни такого роду трапляються досить часто.

Що стосується того, що це може означати, експертка зі сну докторка Дебора Лі розповіла MailOnline: "Ви можете бачити сон про падіння, якщо маєте страх невдачі, наприклад, побоювання зазнати невдачі на роботі, втратити гроші, падіння фондового ринку або побоювання з приводу краху бізнесу".

Якщо ви впали з великої висоти, це може бути ознакою того, що вам доведеться прийняти важливе рішення.

Тим часом, якщо ви прокинулися до того, як вдарилися об землю уві сні, докторка Лі сказала, що "це може бути гарним знаком, оскільки це символізує, що ви вжили заходів у найостанніший момент і уникли катастрофи".

Випадання зубів

Це ще один поширений сон, який люди бачать, і він може мати різне значення для різних людей. Одна з типових причин — якщо ви нещодавно зазнали втрати.

Тлумачка снів і аналітик Джейн Тереза Андерсон сказала: "Зазвичай люди відчувають почуття незворотної втрати зубів у цих снах. Людина може відчувати або переживати почуття втрати в житті або турбуватися про свій імідж — адже що таке посмішка без зубів?".

Зрада партнеру

Хочете ви визнати це чи ні, але всі ми бачили цей сон у якийсь момент свого життя.

Хоча ви могли б припустити, що це означає, що ваші стосунки можуть бути в скрутному становищі, це не завжди так, оскільки це також може бути сигналом того, що у вашому житті чогось не вистачає.

Однак, що стосується стосунків, сертифікований аналітик снів Лаурі Левенберг припустила, що це пов'язано з почуттям провини.

"Я виявила, що головна причина, через яку ви зраджуєте уві сні, полягає в тому, що в глибині душі ви відчуваєте почуття провини або занепокоєння з приводу того, що ваші дії забирають у вас час, який ви повинні приділяти стосункам", — сказала вона.

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