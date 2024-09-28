Причина в ваших мыслях: эксперты назвали самые распространенные сны и их истинное значение

Чаще всего люди могут видеть сны, которые связаны с падением, выпадением зубов или изменой своему партнеру.

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Эксперты раскрыли некоторые из самых распространенных снов, которые снятся людям, и то, что они на самом деле означают. Об этом пишет издание Unilad.

После пробуждения есть вероятность, что вы вспомните сон, который вам приснился, независимо от того, был ли он действительно странным и интересным или нет. И оказывается, что люди могут видеть от трех до семи снов за ночь, однако крайне маловероятно, что вы запомните их все.

Те, которые вы запомните, скорее всего, будут связаны с темами, которые вы уже видели раньше, и может быть причина, по которой они вам снятся.

Существует множество распространенных снов, которые могут сниться людям, и эксперты объяснили это.

Падение

Вы когда-нибудь испытывали это странное чувство падения во сне и пробуждения? Оказывается, вы не одиноки, поскольку сны такого рода встречаются довольно часто.

Что касается того, что это может означать, эксперт по сну доктор Дебора Ли рассказала MailOnline: "Вы можете видеть сон о падении, если есть страх неудачи, например, опасения потерпеть неудачу на работе, потерять деньги, падение фондового рынка или опасения по поводу краха бизнеса".

Если вы упали с большой высоты, это может быть признаком того, что вам предстоит принять важное решение.

Между тем, если вы проснулись до того, как ударились о землю во сне, доктор Ли сказала, что "это может быть хорошим знаком, поскольку это символизирует, что вы предприняли действия в самый последний момент и избежали катастрофы".

Выпадение зубов

Это еще один распространенный сон, который люди видят, и он может иметь разное значение для разных людей. Одна из типичных причин — если вы недавно понесли потерю.

Толковательница снов и аналитик Джейн Тереза ​​Андерсон сказала: "Обычно люди испытывают чувство необратимой потери зубов в этих снах. Человек может чувствовать или переживать чувство потери в жизни или беспокоиться о своем имидже — ведь что такое улыбка без зубов?".

Измена партнеру

Хотите вы признать это или нет, но все мы видели этот сон в какой-то момент своей жизни.

Хотя вы могли бы предположить, что это означает, что ваши отношения могут быть в затруднительном положении, это не всегда так, поскольку это также может быть сигналом того, что в вашей жизни чего-то не хватает.

Однако, что касается отношений, сертифицированный аналитик снов Лаури Левенберг предположила, что это связано с чувством вины.

"Я обнаружила, что главная причина, по которой вы изменяете во сне, заключается в том, что в глубине души вы испытываете чувство вины или обеспокоенность по поводу того, что ваши действия отнимают у вас время, которое вы должны уделять отношениям", — сказала она.

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