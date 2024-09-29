Сестра посварилась з братом, який не пустив її "нестерпного" пса на весілля

Молодята дійшли згоди, що на урочистості не місце для собаки, особливо тієї, яка "безконтрольно гавкає та може бути нестерпною".

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Сестра розлютилася після того, як брат заборонив їй приводити померанського шпіца на весілля. На популярному форумі в Reddit чоловік звернувся до інтернет-спільноти, аби дізнатися їхню думку щодо цієї конфліктної ситуації.

За словами нареченого, у його сестри Емілі є "крихітний, але гавкітливий" песик, який всюди ходить з нею, будь-то сімейні обіди чи походи за продуктами.

Нещодавно, обговорюючи весілля, жінка почала розповідати, що одягне її вихованець на урочистість, саме тоді молодята зрозуміли, що родичка має намір брати собаку на святкування.

Автор допису згадує: "Я сказав прямо: "Вибач, але жодних собак на весіллі не буде". Сестра дуже засмутилася й заявила, що песик — член сім'ї. Мовляв, це жорстоко залишити його на цілий день без нагляду, і вона не зможе насолоджуватися весіллям, якщо весь час буде хвилюватися через це".

Наречений разом зі своєю обраницею, яку звуть Сара, обговорили проблемне питання й дійшли згоди, що весілля — це не місце для собаки, особливо тієї, яка "безконтрольно гавкає та може бути нестерпною". Окрім того, у їхньої тітки діагностували алергію на собачу шерсть, а у ресторан, де планується банкет, не пускають з домашніми улюбленцями.

Наречений попросив сестру не брати свого собаку на урочистість Фото: Pixels

Пізніше у скандал втрутилась й теща, ставши на бік ображеної Емілі. Жінка твердо переконана, що померанського шпіца слід пустити на церемонію, аби зберегти мир та спокій у родині. Втім, молодята залишаються непохитними.

Користувачі Reddit у розділі коментарів почали ділитися своїми думками. Більшість з них дійшли висновку, що Емілі таки не мала рації.

"За замовчуванням домашні тварини залишаються вдома. Ви не маєте права перетворювати весілля на зоопарк";

"Якщо у закладі заборонено приводити домашніх тварин, то це не вина молодят. Було б жахливо, якби весілля скасували через якогось пса";

"Навіть якби й дозволяли пускати тварин, то правила встановлюють наречений та наречена, а вони не хочуть бачити на церемонії твого собаку".

"А я на боці Емілі. Перестаньте дискримінувати тварин!".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що наречена засмутилась та образилась, дізнавшись, що її дядько не компенсує усі витрати на організацію весілля, адже вона "розраховувала на дещо інше".

Крім того, ми розповідали про бразильську інфлюенсерку Сабріну Лоу, яка мала стати дружкою на весіллі й не могла дочекатися, щоб супроводжувати свою подругу до вівтаря. Однак її радість була недовгою. За словами дівчини, наречена раптом вирішила, що не хоче бачити конкурентку на церемонії.