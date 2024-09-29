Сестра поссорилась с братом, который не пустил ее "невыносимого" пса на свадьбу

Молодожены пришли к согласию, что на торжестве не место для собаки, особенно той, которая "бесконтрольно лает и может быть невыносимой".

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Сестра разозлилась после того, как брат запретил ей приводить померанского шпица на свадьбу. На популярном форуме в Reddit мужчина обратился к интернет-сообществу, чтобы узнать мнение людей относительно этой конфликтной ситуации.

По словам жениха, у его сестры Эмили есть "крошечный, но злой" песик, который везде ходит с ней, будь-то семейные обеды или походы за продуктами.

Недавно, обсуждая свадьбу, женщина начала рассказывать, что наденет ее питомец на торжество, именно тогда молодожены поняли, что родственница намерена брать собаку на празднование.

Автор поста вспоминает: "Я сказал прямо: "Извини, но никаких собак на свадьбе не будет". Сестра очень расстроилась и заявила, что собака — член семьи. Мол, это жестоко оставить его на целый день без присмотра, и она не сможет наслаждаться свадьбой, если все время будет волноваться из-за этого".

Жених вместе со своей избранницей, которую зовут Сара, обсудили проблемный вопрос и пришли к согласию, что свадьба — это не место для собаки, особенно той, что бесконтрольно лает и может быть невыносимой. Кроме того, у их тети диагностировали аллергию на собачью шерсть, а в ресторан, где планируется банкет, не пускают с домашними любимцами.

Жених попросил сестру не брать свою собаку на торжество Фото: Pixels

Позже в скандал вмешалась и теща, став на сторону оскорбленной Эмили. Женщина твердо убеждена, что померанского шпица следует пустить на церемонию, чтобы сохранить мир и спокойствие в семье. Впрочем, молодожены остаются непоколебимыми.

Пользователи Reddit в разделе комментариев начали делиться своими мыслями. Большинство из них пришли к выводу, что Эмили таки была не права.

"По умолчанию домашние животные остаются дома. Вы не имеете права превращать свадьбу в зоопарк";

"Если в заведении запрещено приводить домашних животных, то это не вина молодоженов. Было бы ужасно, если бы свадьбу отменили из-за какого-то пса";

"Даже если бы и разрешали пускать животных, то правила устанавливают жених и невеста, а они не хотят видеть на церемонии твою собаку".

"А я на стороне Эмили. Перестаньте дискриминировать животных!".

Напомним, ранее Фокус писал, что невеста расстроилась и обиделась, узнав, что ее дядя не компенсирует все расходы на организацию свадьбы, ведь она "рассчитывала на нечто другое".

Кроме того, мы рассказывали о бразильской инфлюенсерше Сабрине Лоу, которая должна была стать подружкой на свадьбе и не могла дождаться, чтобы сопровождать свою подругу к алтарю. Однако ее радость была недолгой. По словам девушки, невеста вдруг решила, что не хочет видеть конкурентку на церемонии.