Пригнали бульдозери: жителі покинули свої будинки через сміття на вулиці (фото)

Покинутий житловий комплекс вартістю 630 000 фунтів стерлінгів вирішили знести. Місцеві жителі емоційно прощаються зі своїми будинками, в яких їхні сім'ї жили роками.

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Покинутий житловий комплекс у Пейслі (Шотландія) колись був престижним місцем для житла, але останніми роками на вулиці Таннахілл-роуд (Tannahill Road) почало з'являтися більше сміття, а жителі почали залишати свої будинки. Про це пише Daily Star.

На "найзасміченішій вулиці Британії" почалися роботи зі знесення, поки люди емоційно прощалися зі своїми будинками. Покинутий житловий комплекс вартістю 630 000 фунтів стерлінгів вирішили знести. Проєкт розрахований на 1 рік.

Тереза Макдональд, мешканка будинку, не змогла стримати сліз, коли відвідала свій родинний дім.

"Мені просто дуже сумно. Тут усе ті самі меблі, ті самі вхідні двері. Шпалери були наклеєні моєю мамою. Коли я піднялася нагору, це викликало сотні спогадів, мені було так сумно. Не можу повірити, що мені вдалося увійти. Я така щаслива, що потрапила сюди", — сказала вона.

Покинутий житловий комплекс вартістю 630 000 фунтів стерлінгів вирішили знести Фото: SWNS

Поруч із занедбаним житловим комплексом з'явиться понад 100 нових будинків, побудованих на замовлення міської ради. Місцевий житель і голова Громадської ради Террі МакТернан назвав знесення "гірко-солодким моментом".

"Це фантастика з точки зору регенерації. Це метафоричний останній удар по обличчю громади, але водночас для декого це справді сумний час, оскільки з ним пов'язано багато щасливих спогадів. Звичайно, коли я ріс у 1980-х і 1990-х роках, це був найбільш популярний район у громаді", — зазначив він.

Місцевий житель і голова Громадської ради Террі МакТернан Фото: SWNS

МакТернан, який зараз мешкає у Фергуслі-Парк, додав, що в новому районі люди стикаються з труднощами.

"Тут, як і раніше, існують різні проблеми — відсутність продовольчої безпеки, мало палива, але я думаю, що пандемія стала справжнім поворотним моментом. Це дало нам змогу наочно побачити, яких зусиль можуть домогтися люди, просто об'єднавшись і працюючи разом заради спільного блага, і це те, у чому Фергюслі-Парк завжди був гарним", — додав британець.

Раніше Фокус повідомляв, що будинки в житловому районі хочуть знести через проблеми з ґрунтом. Майкл Кеог, який прожив в одному з них чверть століття, розповів, що будівлі стали головною мішенню для вандалів і викрадачів металу.

Також стало відомо, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму помешканні разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.