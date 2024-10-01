Пригнали бульдозеры: жители покинули свои дома из-за мусора на улице (фото)

Заброшенный жилой комплекс стоимостью 630 000 фунтов стерлингов решили снести. Местные жители эмоционально прощаются со своими домами, в которых их семьи жили годами.

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Заброшенный жилой комплекс в Пейсли (Шотландия) когда-то был престижным местом для жилья, но последние годы на улице Таннахилл-роуд (Tannahill Road) стало появляться больше мусора и жители стали покидать свои дома. Об этом пишет Daily Star.

На "самой замусоренной улице Британии" начались работы по сносу, пока люди эмоционально прощались со своими домами. Заброшенный жилой комплекс стоимостью 630 000 фунтов стерлингов решили снести. Проект рассчитан на 1 год.

Тереза Макдональд, жительница дома, не смогла сдержать слез, когда посетила свой семейный дом.

"Мне просто очень грустно. Здесь все та же мебель, та же входная дверь. Обои были наклеены моей мамой. Когда я поднялась наверх, это вызвало сотни воспоминаний, мне было так грустно. Не могу поверить, что мне удалось войти. Я так счастлива, что попала сюда", — сказала она.

Заброшенный жилой комплекс стоимостью 630 000 фунтов стерлингов решили снести Фото: SWNS

Рядом с заброшенным жилым комплексом появится более 100 новых домов, построенных по заказу городского совета. Местный житель и председатель Общественного совета Терри МакТернан назвал снос "горько-сладким моментом".

"Это фантастика с точки зрения регенерации. Это метафорический последний удар по лицу общины, но в то же время для некоторых это действительно грустное время, поскольку с ним связано много счастливых воспоминаний. Конечно, когда я рос в 1980-х и 1990-х годах, это был самый востребованный район в обществе", — отметил он.

Местный житель и председатель Общественного совета Терри МакТернан Фото: SWNS

МакТернан, который сейчас живет в Фергусли-Парк, добавил, что в новом районе люди сталкиваются с трудностями.

"Здесь по-прежнему существуют различные проблемы — отсутствие продовольственной безопасности, мало топлива, но я думаю, что пандемия стала настоящим поворотным моментом. Это позволило нам наглядно увидеть, каких усилий могут добиться люди, просто объединившись и работая вместе ради общего блага, и это то, в чем Фергюсли-Парк всегда был хорош", — добавил британец.

Ранее Фокус сообщал, что дома в жилом районе хотят снести из-за проблем с почвой. Майкл Кеог, который прожил в одном из них четверть века, рассказал, что здания стали главной мишенью для вандалов и похитителей металла.

Также стало известно, что незнакомка получила права на дом стоимостью $4 млн без ведома владельца. Крейг Адамс продолжает жить в своем жилье вместе с женой, однако по документам оно больше ему не принадлежит. Новой владелицей стала Доун Мангам, которая указала мужчину как своего должника.