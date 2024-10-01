Люди віддали будинки за квитки: кругосвітній круїзний лайнер проплив всього кілька годин (фото)

Пасажирка Холлі Хеннесі стверджує, що на вихідних гостям повідомили, нібито корабель пройшов усі сертифікаційні перевірки.

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Пасажири круїзного лайнера Odyssey, який чотири місяці стояв на ремонті у Белфасті (Велика Британія), передчасно зраділи, що судно нарешті вирушило в рейс. Однак дістатися місця призначення корабля так і не судилося: він вимушено повернувся у порту всього через кілька годин після відплиття. Про це пише видання The Sun.

Ймовірно, рішення про повернення пов’язане з паперовою тяганиною, яку потрібно завершити перед епічною подорожжю Європою, Азією та Америкою.

Генеральний директор компанії Villa Vie Residences Майк Петтерсон зізнався, що був "трохи напружений", намагаючись отримати дозвіл на відплиття.

"Це адміністративна паперова робота. Нам потрібна була правильна людина, щоб натиснути кнопку в кінці дня. Це, власне, і було зроблено", — пояснив він.

Круїзний лайнер Odyssey Фото: Villa Vie Residences

До слова, Odyssey застряг у Белфасті на чотири місяці після того, як екіпаж виявив проблеми з рулями та коробкою передач. Деякі пасажири зізнались, що продали свої будинки та майно, аби відправитися в подорож вартістю 32 350 євро на місяць.

Пасажирка Холлі Хеннесі з Флориди (США), яка зупинилася в мінікаюті з балконом вартістю 294 000 євро, стверджує, що на вихідних гостям повідомили, нібито корабель пройшов усі сертифікаційні перевірки. Напередодні 600 пасажирів гучно святкували, зібравшись у гавані Белфаста, щоб відплисти до Карибського басейну.

Між іншим, круїзний лайнер Odyssey був побудований у 1993 році й може вмістити понад 900 гостей. Повідомляється, що судно зробить другу спробу покинути Белфаст сьогодні ж.

Круїзний лайнер може вмістити понад 900 гостей Фото: Villa Vie Residences

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 67-річного мандрівника, який детально розповів на Reddit про свій досвід перебування на борту найбільшого у світі круїзного лайнера для нудистів "Bare Necessities". Згідно з розповіддю, капітан корабля робить оголошення, коли пасажири можуть роздягнутися. Зазвичай це відбувається приблизно через тридцять хвилин після виходу з порту.

Зокрема, понад 2000 пасажирів круїзного лайнера Norwegian Dawn ("Норвезький світанок") після подорожі, що включала відвідини острова Мадагаскар, не можуть зійти на берег у Порт-Луї на Маврикії через підозру на зараження невідомим вірусом.