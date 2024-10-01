Люди отдали дома за билеты: кругосветный круизный лайнер проплыл всего несколько часов (фото)
Пассажирка Холли Хеннеси утверждает, что на выходных гостям сообщили, что якобы корабль прошел все сертификационные проверки.
Пассажиры круизного лайнера Odyssey, который четыре месяца стоял на ремонте в Белфасте (Великобритания), преждевременно обрадовались, что судно наконец-то отправилось в рейс. Однако добраться до места назначения кораблю так и не суждено было: он вынужденно вернулся в порт всего через несколько часов после отплытия. Об этом пишет издание The Sun.
Вероятно, решение о возвращении связано с бумажной волокитой, которую нужно завершить перед эпическим путешествием по Европе, Азии и Америке.
Генеральный директор компании Villa Vie Residences Майк Петтерсон признался, что был "немного напряжен", пытаясь получить разрешение на отплытие.
"Это административная бумажная работа. Нам нужен был правильный человек, чтобы нажать кнопку в конце дня. Это, собственно, и было сделано", — пояснил он.
К слову, Odyssey застрял в Белфасте на четыре месяца после того, как экипаж обнаружил проблемы с рулями и коробкой передач. Некоторые пассажиры признались, что продали свои дома и имущество, чтобы отправиться в путешествие стоимостью 32 350 евро в месяц.
Пассажирка Холли Хеннеси из Флориды (США), которая остановилась в миникаюте с балконом стоимостью 294 000 евро, утверждает, что на выходных гостям сообщили, будто бы корабль прошел все сертификационные проверки. Накануне 600 пассажиров шумно праздновали, собравшись в гавани Белфаста, чтобы отплыть к Карибскому бассейну.
Между прочим, круизный лайнер Odyssey был построен в 1993 году и может вместить более 900 гостей. Сообщается, что судно предпримет вторую попытку покинуть Белфаст сегодня же.
Напомним, ранее Фокус писал о 67-летнем путешественнике, который подробно рассказал на Reddit о своем опыте пребывания на борту крупнейшего в мире круизного лайнера для нудистов "Bare Necessities". Согласно рассказу, капитан корабля делает объявление, когда пассажиры могут раздеться. Обычно это происходит примерно через тридцать минут после выхода из порта.
В частности, более 2000 пассажиров круизного лайнера Norwegian Dawn ("Норвежский рассвет") после путешествия, включавшего посещение острова Мадагаскар, не могут сойти на берег в Порт-Луи на Маврикии из-за подозрения на заражение неизвестным вирусом.