Люди отдали дома за билеты: кругосветный круизный лайнер проплыл всего несколько часов (фото)

Пассажирка Холли Хеннеси утверждает, что на выходных гостям сообщили, что якобы корабль прошел все сертификационные проверки.

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Пассажиры круизного лайнера Odyssey, который четыре месяца стоял на ремонте в Белфасте (Великобритания), преждевременно обрадовались, что судно наконец-то отправилось в рейс. Однако добраться до места назначения кораблю так и не суждено было: он вынужденно вернулся в порт всего через несколько часов после отплытия. Об этом пишет издание The Sun.

Вероятно, решение о возвращении связано с бумажной волокитой, которую нужно завершить перед эпическим путешествием по Европе, Азии и Америке.

Генеральный директор компании Villa Vie Residences Майк Петтерсон признался, что был "немного напряжен", пытаясь получить разрешение на отплытие.

"Это административная бумажная работа. Нам нужен был правильный человек, чтобы нажать кнопку в конце дня. Это, собственно, и было сделано", — пояснил он.

Круизный лайнер Odyssey Фото: Villa Vie Residences

К слову, Odyssey застрял в Белфасте на четыре месяца после того, как экипаж обнаружил проблемы с рулями и коробкой передач. Некоторые пассажиры признались, что продали свои дома и имущество, чтобы отправиться в путешествие стоимостью 32 350 евро в месяц.

Пассажирка Холли Хеннеси из Флориды (США), которая остановилась в миникаюте с балконом стоимостью 294 000 евро, утверждает, что на выходных гостям сообщили, будто бы корабль прошел все сертификационные проверки. Накануне 600 пассажиров шумно праздновали, собравшись в гавани Белфаста, чтобы отплыть к Карибскому бассейну.

Между прочим, круизный лайнер Odyssey был построен в 1993 году и может вместить более 900 гостей. Сообщается, что судно предпримет вторую попытку покинуть Белфаст сегодня же.

Круизный лайнер может вместить более 900 гостей Фото: Villa Vie Residences

Напомним, ранее Фокус писал о 67-летнем путешественнике, который подробно рассказал на Reddit о своем опыте пребывания на борту крупнейшего в мире круизного лайнера для нудистов "Bare Necessities". Согласно рассказу, капитан корабля делает объявление, когда пассажиры могут раздеться. Обычно это происходит примерно через тридцать минут после выхода из порта.

В частности, более 2000 пассажиров круизного лайнера Norwegian Dawn ("Норвежский рассвет") после путешествия, включавшего посещение острова Мадагаскар, не могут сойти на берег в Порт-Луи на Маврикии из-за подозрения на заражение неизвестным вирусом.