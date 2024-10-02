Мати з двома репродуктивними органами одночасно виносила порізно зачатих дітей (фото)

За словами лікарів, жінки з двома матками не відчувають жодних симптомів, поки не завагітніють.

Related video

Жінка на прізвище Лі з Китаю, яка живе з двома матками — рідкісною медичною патологією, у вересні народила порізно зачатих дітей. Про це повідомляє Китайське національне радіо.

За статистикою, від цього розладу страждають лише 0,3% жінок у всьому світі. Паралельна вагітність трапляється вкрай рідко, але ще менше випадків, коли жінка народжує здорових дітей.

Лі пощастило — вона народила хлопчика та дівчинку в лікарні Сіань №4 в провінції Шеньсі, перебуваючи на восьмому з половиною місяці вагітності.

"Вагітність у кожній з двох маток внаслідок природного зачаття — дуже рідкісне явище. Ми чули лише про кілька аналогічних історій у Китаї та за кордоном. Це буквально трапляється раз на мільйон", — стверджує Цай Ін, старша акушерка-гінекологиня.

Як правило, жінки з двома матками не відчувають жодних симптомів, поки не завагітніють. Коли вони виношують дітей одночасно у двох утробах, то мають підвищений ризик викиднів, передчасних пологів, післяпологових кровотеч та проблем з розвитком плоду.

Китаянка виносила дітей в різних утробах Фото: Douyin

Лі, вік якої не розголошується, вже вагітніла раніше, але на 27 тижні у неї стався викидень. Після того, як китаянка здійснила другу спробу в січні, лікарі розробили для неї детальні рекомендації, аби уникнути негативних сценаріїв.

Зрештою, діти народилися здоровими шляхом кесаревого розтину: хлопчик важив 3,3 кг, а дівчинка — 2,4 кг. Новонароджених виписали з лікарні уже через чотири дні.

Дивовижна історія Лі привернула увагу мільйонів користувачів соціальних мереж. Один з них написав: "Немовлята формувались у розкішних умовах. Замість того, щоб жити в одному будинку, вони поселились в окремих віллах".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 55-річна Бет Хобсон з Манчестера (Велика Британія) кинула виклик лікарям, які казали, що у неї ніколи не буде дітей, й після 29 спроб ЕКЗ народила трьох дітей. Жінка не приховує: хотіла довести усім, що вони помиляються — і створити велику сім'ю можна у будь-якому віці.

А от 23-річній Лізі Коффі з графства Кент (Велика Британія) довелося двічі народжувати свого сина Луку: вперше у шість місяців, а вдруге — майже у дев'ять місяців.