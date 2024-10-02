Мать с двумя репродуктивными органами одновременно выносила порознь зачатых детей (фото)

По словам врачей, женщины с двумя матками не испытывают никаких симптомов, пока не забеременеют.

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Женщина по фамилии Ли из Китая, которая живет с двумя матками — редкой медицинской патологией, в сентябре родила порознь зачатых детей. Об этом сообщает Китайское национальное радио.

По статистике, от этого расстройства страдают лишь 0,3% женщин во всем мире. Параллельная беременность случается крайне редко, но еще меньше случаев, когда женщина рожает здоровых детей.

Ли повезло — она родила мальчика и девочку в больнице Сиань №4 в провинции Шэньси, находясь на восьмом с половиной месяце беременности.

"Беременность в каждой из двух маток в результате естественного зачатия — очень редкое явление. Мы слышали лишь о нескольких аналогичных историях в Китае и за рубежом. Это буквально случается раз на миллион", — утверждает Цай Ин, старший акушер-гинеколог.

Как правило, женщины с двумя матками не ощущают никаких симптомов, пока не забеременеют. Когда они вынашивают детей одновременно в двух утробах, то имеют повышенный риск выкидышей, преждевременных родов, послеродовых кровотечений и проблем с развитием плода.

Китаянка выносила детей в разных утробах Фото: Douyin

Ли, возраст которой не разглашается, уже беременела ранее, но на 27 неделе у нее произошел выкидыш. После того, как китаянка совершила вторую попытку в январе, врачи разработали для нее детальные рекомендации, чтобы избежать негативных сценариев.

В конце концов, дети родились здоровыми путем кесарева сечения: мальчик весил 3,3 кг, а девочка — 2,4 кг. Новорожденных выписали из больницы уже через четыре дня.

Удивительная история Ли привлекла внимание миллионов пользователей социальных сетей. Один из них написал: "Младенцы формировались в роскошных условиях. Вместо того, чтобы жить в одном доме, они поселились в отдельных виллах".

Напомним, ранее Фокус писал, что 55-летняя Бет Хобсон из Манчестера (Великобритания) бросила вызов врачам, которые говорили, что у неё никогда не будет детей, и после 29 попыток ЭКО родила троих детей. Женщина не скрывает: хотела доказать всем, что они ошибаются — и создать большую семью можно в любом возрасте.

А вот 23-летней Лизе Коффи из графства Кент (Великобритания) пришлось дважды рожать своего сына Луку: впервые в шесть месяцев, а второй раз — почти в девять месяцев.