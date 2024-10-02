Італійка побила незвичайний світовий рекорд завдяки своєму язику: у чому особливість (відео)

37-річна Амбра Колліна обійшла американку Дженні Дювандер, яка свій титул отримала лише на початку цього року. Після перевірки в лікаря стало відомо, що обхват язика італійки становить 5,44 дюйма.

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Італійка завдяки своєму язику побила один зі світових рекордів. Окружність її язика виявилася більшою, ніж у кульки для пінг-понгу. Про це йдеться в матеріалі UPI.

Йдеться про 37-річну Амбру Колліну. В один момент вона вирішила подати заявку до Книги рекордів Гіннеса, адже побачила світлини Данте Барнса, який є колишнім володарем чоловічої версії рекорду щодо окружності найбільшого язика.

Жінка вірила, що зможе увійти в історію завдяки своїй особливості і заявку схвалили. Лікар тричі виміряв язик Колліни і середнє значення в 5,44 дюйма стало офіційним показником, що дало змогу побити світовий рекорд.

Цей титул вона відібрала у мешканки американського штату Орегон Дженні Дювандер, яка на початку цього року також отримала це звання, але з меншими показниками — 5,21 дюйма.

Чоловічий рекорд на поточний момент належить чоловікові з Бельгії Саші Файнеру, і обхват його язика значно більший, ніж у перерахованих вище жінок — 6,69 дюйма.

Нагадаємо, 24 вересня повідомлялося, що 16-річний велетень із гігантськими руками та ногами побив два світові рекорди. Придбання одягу та взуття з самого дитинства було проблемою для матері хлопця — вона навіть зверталася по допомогу до чужих людей.

30 серпня повідомлялося, що блогерка з рогами хоче побити рекорд із найбільших ніздрів. Джессі планує спочатку розтягнути ніздрі, щоб вони стали якомога більшими, перш ніж наступного року потрапити до Книги рекордів Гіннесса. Американка вже витратила на свій образ 15 000 доларів.