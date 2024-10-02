Итальянка побила необычный мировой рекорд благодаря своему языку: в чем особенность (видео)

37-летняя Амбра Коллина обошла американку Дженни Дювандер, которая свой титул получила лишь в начале этого года. После проверки у врача стало известно, что обхват языка итальянки составляет 5,44 дюйма.

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Итальянка благодаря своему языку побила один из мировых рекордов. Окружность ее языка оказалась больше, чем у шарика для пинг-понга. Об этом говорится в материале UPI.

Речь про 37-летнюю Амбру Коллину. В один момент она решила подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса, ведь увидела фотографии Данте Барнса, который является бывшим обладателям мужской версии рекорда о окружности самого большого языка.

Женщина верила, что сможет войти в историю благодаря своей особенности и заявку одобрили. Врач трижды измерил язык Коллины и среднее значение в 5,44 дюйма стало официальным показателем, что позволило побить мировой рекорд.

Этот титул она отобрала у жительницы американского штата Орегон Дженни Дювандер, которая в начале этого года также получила это звание, но с меньшими показателями — 5,21 дюйма.

Мужской рекорд на текущий момент принадлежит мужчине из Бельгии Саше Файнеру и обхват его языка значительно больше, нежели у вышеперечисленных женщин — 6,69 дюйма.

Напомним, 24 сентября сообщалось, что 16-летний великан с гигантскими руками и ногами побил два мировых рекорда. Приобретение одежды и обуви с самого детства было проблемой для матери парня — она даже обращалась за помощью к чужим людям.

30 августа сообщалось, что блогерша с рогами хочет побить рекорд по самым большим ноздрям. Джесси планирует сначала растянуть ноздри, чтобы они стали как можно больше, прежде чем в следующем году попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Американка уже потратила на свой образ 15 000 долларов.