Мрія капітана Немо: на яхт-шоу представили проєкт унікального судна з "підводною їдальнею"

Велика прогулянкова яхта складатиметься з шести палуб, розрахованих на 22 гостей. На судні можна буде знайти гігантську вітальню, гостьові каюти, ресторан, пляжну палубу з VIP-каютами та оздоровчий центр.

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На яхт-шоу в Монако був представлений проєкт нового судна Inspire. За словами дизайнера Сандера Сінота, судно забезпечить безпрецедентний зв'язок між внутрішнім і зовнішнім простором. Про це пише The Mirror.

454-футова (138 метрів) яхта Inspire виконана в блакитно-зеленому кольорі, щоб природно поєднуватися з морем і небом. Голландська компанія Sinot Yacht Architecture & Design заявила, що судно вже готове до будівництва і зможе втілити в життя пригоди капітана Немо.

Inspire складатиметься з шести палуб, розрахованих на 22 гостей, причому верхня палуба повністю належатиме власнику. На судні будуть розташовані гігантська вітальня, гостьові каюти, ресторан і центральне сходове лобі, пляжна палуба з VIP-каютами й оздоровчий центр.

Голландська компанія Sinot Yacht Architecture & Design заявила, що судно вже готове до будівництва Фото: SWNS оглядова кімната Nemo, розташована на глибині п'яти метрів під хвилями Фото: SWNS

Любителі водних розваг також можуть насолодитися плавальною платформою і просторим пляжним лаунджем з десятиметровим басейном. Він має скельні утворення по краях і повністю скляне дно, з якого відкривається захопливий вид на підводний світ.

На найнижчій палубі розташована підводна оглядова кімната Nemo, розташована на глибині п'яти метрів під хвилями, що забезпечує безперервний вид на море.

"Морське середовище завжди надихало людство: візуальна пишність хвиль, що набігають, та безкрайнього неба, а також почуття дива, розповіді про дослідження і легендарні подорожі. Inspire спирається на цю спадщину, забезпечуючи безпрецедентну відкритість між внутрішнім і зовнішнім простором, величезні зовнішні палуби і такі особливості, як басейн з блакитною дірою і підводна кімната Nemo", — сказав дизайнер Сандер Сінот.

Басейн має скельні утворення по краях і повністю скляне дно Фото: SWNS Ось який вигляд може мати вечеря в "підводній їдальні" Фото: SWNS

Представник компанії Sinot повідомив, що точна оцінка вартості Inspire наразі неможлива. Однак аналогічна за розмірами яхта A+ (483 фути), що належить шейху Мансуру бін Заїду аль-Нагаяну, за повідомленнями, обійшлася в 333 мільйони фунтів стерлінгів.

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