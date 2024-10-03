Жінка, яка вижила в "найстрашнішій авіакатастрофі", згадує про трагедію (фото)

У березні 1977 року історія авіації змінилася назавжди після того, як два літаки зіткнулися на злітно-посадковій смузі аеропорту. Жертвами катастрофи тоді стали 583 людини.

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Джоані Фезерс опинилася серед 61 людини, яка вижила у смертельній катастрофі, і згадує, що літак злетів у повітря "як атомна бомба". Про цю історію згадує LadBible.

Жінка, яка вижила в найбільшій авіаційній катастрофі в історії, що забрала життя 583 осіб, розповіла про те, як їй довелося пережити це страшне випробування.

27 березня 1977 року історія авіації змінилася назавжди, коли два літаки зіткнулися на злітно-посадковій смузі аеропорту Лос-Родеос на Тенерифе і загинули 583 людини з 644, які перебували на борту обох літаків.

Після терористичного акту в аеропорту на Гран-Канарії всі рейси, що прямували на острів, були перенаправлені в набагато менший за розміром Лос-Родеос, що призвело до швидкого переповнення терміналів. Це, а також погані погодні умови і непорозуміння між авіадиспетчерами і пілотами рейсу 4805 авіакомпанії KLM призвели до катастрофи. Рейс авіакомпанії KLM спробував злетіти й згодом врізався в борт рейсу 1736 авіакомпанії Pan Am, який у цей час рухався злітно-посадковою смугою.

Після зіткнення загинули 583 людини з 644, які перебували на борту обох літаків Фото: нос

Унаслідок зіткнення загинули всі 248 осіб, які перебували на борту літака KLM, а з 396 пасажирів і членів екіпажу літака Pan Am вижила тільки 61 людина. Видання зазначає, що ця катастрофа залишається найсмертоноснішою в історії авіації, а кількість загиблих склала 583 людини.

Однією зі щасливчиків, які вижили в катастрофі на борту Pan Am, була Джоані Фезерс, яка в той час прямувала зі своїм хлопцем на Канарські острови в рамках середземноморського круїзу. Вона згадувала, що того дня її турбувала відстань між літаками, вона розповіла про свої побоювання тодішньому бойфренду Джеку Рідоуту. Його реакція стала моторошною ознакою того, що мало статися.

"Не хвилюйся. Якщо він вріжеться в нас, ти нічого не відчуєш", — сказав він їй.

Відмовившись від запрошення випити в залі очікування нагорі, Джоані пристебнула ремінь безпеки та стала чекати, поки KLM звільнить злітно-посадкову смугу. Кілька миттєвостей потому вона виявила, що сидить у салоні літака, який був розірваний на частини, а бар нагорі, куди їх запросили, повністю зник. І вона, і Джек дістали травми, але залишилися живі.

Катастрофа залишається найбільш смертоносною в історії авіації Фото: нос

Спираючись на навички виживання, набуті за роки роботи в правоохоронних органах, жінка та її хлопець намагалися вибратися зі зруйнованого авіалайнера. Джоані змогла покинути й кинулася бігти якнайдалі, а її хлопець залишився, щоб допомогти стюардесі розгорнути рятувальний пліт.

Джоані згадує, що літак вибухнув, наче "атомна бомба", після чого її та хлопця відвезли до лікарні, де вона змогла зв'язатися з матір'ю.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажири літака пробули в небі 9 годин і повернулися в аеропорт, з якого вилетіли. Джимін Лі, яка перебувала на борту літака, дістала свій смартфон, щоб зняти метушню. За її словами, співробітники авіакомпанії сказали, що у них технічні проблеми.

Також стало відомо, що чоловік витратив 1 млн доларів на відновлення круїзного лайнера. Кріс Віллсон і його дружина Джин Лі витратили 15 років на ремонт судна довжиною 89 метрів. На кораблі 85 кают, басейн і театр.