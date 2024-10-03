Знайшли в коморі: старовинну картину, куплену за 50 доларів, можуть продати за 200 тисяч

Торговець творами мистецтва Аллен Трейбіц натрапив на малюнок на розпродажі. Тепер очікується, що рідкісну картину буде продано на аукціоні за шестизначну суму.

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Картина, куплена за 50 доларів на розпродажі в Нью-Йорку (США), відправляється на аукціон. Очікується, що цей лот принесе до 200 000 доларів після того, як її ідентифікували як роботу канадської художниці Емілі Карр 1912 року. Про це пише UPI.

За словами нью-йоркського арт-дилера Аллена Трейбіца, він був на розпродажі комор у Гемптоні, коли його увагу привернула картина, на якій був зображений різьблений ведмідь гризлі на вершині тотемного стовпа.

"Можна було сказати, що в цій роботі було щось особливе, крім того, що вона була так розбірливо підписана, що нечасто трапляється з більшістю творів мистецтва, які ви бачите. Це трохи допомогло, але картина безумовно привертала увагу і була дуже цікавою", — розповів Трейбіц.

Американець купив твір мистецтва за 50 доларів. Незабаром у результаті досліджень з'ясувалося, що цей твір під назвою Masset Q.C.I. було написано Емілі Карр у 1912 році. Картина стала однією з чотирьох робіт художниці, які будуть виставлені на аукціон галереєю Heffel наступного місяця в Торонто (Канада). Очікується, що вона буде продана за суму від 100 000 до 200 000 доларів.

"За своє життя я знайшов кілька цікавих речей, але це найзначніша знахідка в моєму житті", — сказав Трейбітц.

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