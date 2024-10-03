Нашли в амбаре: старинную картину, купленную за 50 долларов, могут продать за 200 тысяч

Торговец произведениями искусства Аллен Трейбиц наткнулся на рисунок на распродаже. Теперь ожидается, что редкая картина будет продана на аукционе за шестизначную сумму.

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Картина, купленная за 50 долларов на распродаже в Нью-Йорке (США), отправляется на аукцион. Ожидается, что этот лот принесет до 200 000 долларов после того, как ее идентифицировали как работу канадской художницы Эмили Карр 1912 года. Об этом пишет UPI.

По словам нью-йоркского арт-дилера Аллена Трейбица, он был на распродаже амбаров в Хэмптоне, когда его внимание привлекла картина, на которой был изображен резной медведь гризли на вершине тотемного столба.

"Можно было сказать, что в этой работе было что-то особенное, кроме того, что она была так разборчиво подписана, что нечасто случается с большинством произведений искусства, которые вы видите. Это немного помогло, но картина определенно привлекала внимание и была очень интересной", — рассказал Трейбиц.

Американец купил произведение искусства за 50 долларов. Вскоре в результате исследований выяснилось, что это произведение под названием Masset Q.C.I. было написано Эмили Карр в 1912 году. Картина стала одной из четырех работ художницы, которые будут выставлены на аукцион галереей Heffel в следующем месяце в Торонто (Канада). Ожидается, что она будет продана за сумму от 100 000 до 200 000 долларов.

"За свою жизнь я нашел несколько интересных вещей, но это самая значительная находка в моей жизни", — сказал Трейбитц.

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