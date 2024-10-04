У популярному серед туристів озері знайшли акулу: як вона туди потрапила (фото)

За словами вченої Сюзанн Когберн, акули можуть жити в прісній воді, якщо отримуватимуть достатньо їжі.

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Туристи під час відпочинку в Lakes Park (Флорида, США) помітили дитинча бичачої акули. На відео, яке в Instagram опублікував користувач з ніком Prime Epoxy Works, можна побачити характерний плавник та хвіст хижачки, яка підпливає до поверхні озера, а потім зникає в каламутній воді.

Вчена Сюзанна Когберн з Університету Флориди припустила, що риба опинилася в цьому озері внаслідок урагану Хелен, що спричинив чимало руйнувань.

"Це, безумовно, може бути пов'язано. Зважаючи на географічне розташування Lakes Park, найімовірніше, що акула потрапила туди через струмок Гендрі під час паводка. Бичачі акули дійсно унікальні, бо можуть адаптуватися до нових умов, аби виживати, як у прісній, так і солоній воді", — пояснює експертка в інтерв’ю журналістам.

Акула в озері Фото: Instagram/@primeepoxyworks

За словами Сюзанн Когберн, акули можуть жити в озерах, якщо отримуватимуть достатньо їжі.

Комісія з охорони риби та дикої природи Флориди не повідомила, чи виловлять акулу, щоб повернути її в океан. Повідомляється, що кількість жертв урагану "Хелен" сягнула 200 осіб. За прогнозами, постраждалих буде ще більше. Це один з найбільш руйнівних штормів, що обрушилися на материкову частину Америки з часів урагану Катріна у 2005 році.

Бичачі акули

Цей вид часто запливає у річки Азії, Африки, Америки та Австралії, зокрема вони були зафіксовані в Амазонці та Міссісіпі. Довжина тіла бичачих акул досягає 3,5 м, але прісноводні підвиди трохи дрібніші. Їхнє забарвлення, як правило, сірого кольору — білим залишається тільки живіт. Раціон складається головним чином з великих безхребетних, дрібних акул, інших риб та дельфінів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що рибалка Джейсон Мойс з Сіднея (Австралія) прогулювався берегом Севен-Майл у містечку Шолхейвені (Новий Південний Уельс), коли раптом натрапив на дивну істоту, хвіст якої був довшим за тіло.

Крім того, рятувальники стали свідками того, як налякана велика біла акула відчайдушно борсалася на мілководді. Інцидент трапився перед боулінг-клубом на узбережжі Кінгскліф, неподалік від кордону з Квінслендом.