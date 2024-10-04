В популярном среди туристов озере нашли акулу: как она туда попала (фото)

По словам ученой Сюзанн Когберн, акулы могут жить в пресной воде, если будут получать достаточно пищи.

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Туристы во время отдыха в Lakes Park (Флорида, США) заметили детеныша бычьей акулы. На видео, которое в Instagram опубликовал пользователь с ником Prime Epoxy Works, можно увидеть характерный плавник и хвост хищницы, которая подплывает к поверхности озера, а затем исчезает в мутной воде.

Ученая Сюзанна Когберн из Университета Флориды предположила, что рыба оказалась в этом озере в результате урагана Хелен, который вызвал немало разрушений.

"Это, безусловно, может быть связано. Учитывая географическое расположение Lakes Park, вероятнее всего, что акула попала туда через ручей Хендри во время паводка. Бычьи акулы действительно уникальны, потому что могут адаптироваться к новым условиям, чтобы выживать, как в пресной, так и соленой воде", — объясняет эксперт в интервью журналистам.

Акула в озере Фото: Instagram/@primeepoxyworks

По словам Сюзанн Когберн, акулы могут жить в озерах, если будут получать достаточно пищи.

Комиссия по охране рыбы и дикой природы Флориды не сообщила, выловят ли акулу, чтобы вернуть ее в океан. Сообщается, что количество жертв урагана "Хелен" достигло 200 человек. По прогнозам, пострадавших будет еще больше. Это один из самых разрушительных штормов, обрушившихся на материковую часть Америки со времен урагана Катрина в 2005 году.

Бычьи акулы

Этот вид часто заплывает в реки Азии, Африки, Америки и Австралии, в частности они были зафиксированы в Амазонке и Миссисипи. Длина тела бычьих акул достигает 3,5 м, но пресноводные подвиды немного мельче. Их окраска, как правило, серого цвета — белым остается только живот. Рацион состоит главным образом из крупных беспозвоночных, мелких акул, других рыб и дельфинов.

Напомним, ранее Фокус писал, что рыбак Джейсон Мойс из Сиднея (Австралия) прогуливался по берегу Севен-Майл в городке Шолхейвени (Новый Южный Уэльс), когда вдруг наткнулся на странное существо, хвост которого был длиннее тела.

Кроме того, спасатели стали свидетелями того, как напуганная большая белая акула отчаянно барахталась на мелководье. Инцидент случился перед боулинг-клубом на побережье Кингсклиф, неподалеку от границы с Квинслендом.