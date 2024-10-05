Дивилися 1 раз у житті: пара знайшла в інтернеті своє весільне відео, втрачене 57 років тому

Ейлін Тернбулл долучилася до однієї з груп у Facebook і всього за 5 хвилин була ошелешена знахідкою. Там були кадри з весілля, які вони з чоловіком не бачили десятки років.

Related video

Пара з Австралії 57 років тому загубила своє весільне відео, подивившись його лише один раз за роки спільного життя, проте нещодавно воно потрапило в мережу. Про це йдеться в матеріалі BBC.

Террі Чейн із Шотландії багато років збирав велику кількість фільмів, більшість із яких знімав самостійно. У квітні 2024 року він вирішив перевести свою колекцію на DVD, як раптом побачив двох незнайомих йому людей.

Він вирішив розмістити стоп-кадр із ролика в одній із груп у соціальній мережі Facebook, щоб спробувати знайти пару, але цілих півроку не було жодних навіть зачіпок, які допомогли б ідентифікувати людей на відео.

Важливо

"Замість будинку пристарілих": пара вирішила провести всю пенсію на 51 круїзному лайнері (фото)

Зовсім нещодавно фотографія потрапила в іншу групу, де збиралися уродженці району Мастрік у шотландському Абердині. Завдяки щасливому випадку на неї звернула увагу 77-річна Ейлін Тернбулл, яка стала членом спільноти в соціальній мережі Facebook лише 5 хвилин тому. Вона проживає в Австралії разом зі своїм чоловіком.

"Я переглядала Facebook і побачила цю весільну фотографію. Мій чоловік сидів тут, я повернулася до нього і сказала: "Ось наша весільна фотографія", — згадує Ейлін Тернбулл.

77-річні Ейлін і Білл одружилися ще 1967 року в Шотландії, а потім переїхали на інший континент. За цей час вони змогли переглянути свій весільний ролик лише один раз, проте пізніше виявили, що забули його в проекторі, який позичили. Так запис і зник на десятки років, адже копії не було.

Пара десятки років не могла знайти своє весільне відео, поки не натрапила на нього в інтернеті Фото: BBC

"Я зв'язався з Террі, і далі все пішло по наростаючій. Його дядько був тією людиною, у якої ми позичили проектор, щоб подивитися фільм після весілля, він працював із моїм чоловіком", — продовжує розповідь жінка.

Террі Чейн надіслав родині в Австралію оцифровану копію весільного відео. Ейлін розповідає, що їй дуже дивно було бачити маму з татом не просто на фотографії, а такими, що рухаються.

"А мій чоловік побачив свою бабусю і дідуся, якому було 100 років, коли він помер", — розповідала жінка журналістам.

Нагадаємо, 7 березня повідомлялося, що подружжя загубило, а потім знайшло виграшний лотерейний квиток. Марк Пердью дізнався, що він і його дружина виграли 50 000 доларів, але не міг знайти квиток, який вони купили за тиждень до цього.