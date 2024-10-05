Смотрели 1 раз в жизни: пара нашла в интернете свое свадебное видео, потерянное 57 лет назад

Эйлин Тернбулл присоединилась к одной из групп в Facebook и всего через 5 минут была ошарашена находкой. Там были кадры со свадьбы, которые они с мужем не видели десятки лет.

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Пара из Австралии 57 лет назад потеряла свое свадебное видео, посмотрев его всего один раз за годы совместной жизни, однако недавно оно попало в сеть. Об этом говорится в материале BBC.

Терри Чейн из Шотландии много лет собирал большую количество фильмов, большинство из которых снимал самостоятельно. В апреле 2024 года он решил перевести свою коллекцию на DVD, как вдруг увидел двух незнакомых ему людей.

Он решил разместить стоп-кадр из ролика в одной из групп в социальной сети Facebook, чтобы попытаться найти пару, но целых полгода не было никаких даже зацепок, которые помогли бы идентифицировать людей на видео.

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Совсем недавно фотография попала в другую группу, где собирались уроженцы района Мастрик в шотландском Абердине. По счастливой случайности на нее обратила внимание 77-летняя Эйлин Тернбулл, которая стала членом сообщества в социальной сети Facebook всего 5 минут назад. Она проживает в Австралии вместе со своим мужем.

"Я просматривала Facebook и увидела эту свадебную фотографию. Мой муж сидел здесь, я повернулась к нему и сказала: "Вот наша свадебная фотография", — вспоминает Эйлин Тернбулл.

77-летние Эйлин и Билл поженились еще в 1967 году в Шотландии, а потом переехали на другой континент. За это время они смогли посмотреть свой свадебный ролик только один раз, однако позже обнаружили, что забыли его в проекторе, который одолжили. Так запись и пропала на десятки лет, ведь копии не было.

Пара десятки лет не могла найти свое свадебное видео, пока не наткнулась на него в интернете Фото: BBC

"Я связался с Терри, и дальше все пошло по нарастающей. Его дядя был тем человеком, у которого мы одолжили проектор, чтобы посмотреть фильм после свадьбы, он работал с моим мужем", — продолжает рассказ женщина.

Терри Чейн прислал семье в Австралию оцифрованную копию свадебного видео. Эйлин рассказывает, что ей очень странно было видеть маму с папой не просто на фотографии, а двигающихся.

"А мой муж увидел свою бабушку и дедушку, которому было 100 лет, когда он умер", — рассказывала женщина журналистам.

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